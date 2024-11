Il papà di Fallout ha rivelato (tra le righe) il suo peggior RPG

Un nuovo video di Tim Cain, creatore di Fallout, ha scatenato una discussione online su quali siano gli elementi che rendono un gioco di ruolo pessimo.

Nel filmato pubblicato su YouTube, Cain elenca le caratteristiche del "peggior RPG possibile", senza fare riferimento a nessun titolo specifico.

Secondo Cain (via GamesRadar+), un RPG terribile includerebbe cutscene non skippabili, un sistema di statistiche poco chiaro e troppi minigiochi.

«Praticamente, se lo fai fuori dal combattimento, c'è un minigioco per farlo», afferma il game designer.

Altri elementi negativi sarebbero stili di combattimento limitati e trame lineari che impediscono al giocatore di creare un legame personale con il gioco.

Nonostante Cain abbia specificato di star parlando di un RPG immaginario, molti commentatori hanno cercato di indovinare a quale gioco reale si stesse riferendo.

Alcuni hanno ipotizzato che stesse criticando Square Enix o il nuovo Dragon Age: The Veilguard (che trovate su Amazon).

In un video di follow-up, Cain ha risposto a queste speculazioni: «Molte persone hanno lasciato commenti dicendo 'Oh, lo so! Stai parlando di questo RPG!'. Quindi, se mi state chiedendo se avete ragione, se questo è il gioco a cui stavo pensando? Beh, se vi aiuta a fare un gioco migliore: avete ragione.»

Questa risposta piuttosto diplomatica sembra voler sottolineare che l'intento di Cain non era criticare nessun gioco in particolare, ma piuttosto stimolare una riflessione su come migliorare il design dei giochi di ruolo in generale. Anche se, tra le righe, forse qualcosa ha lasciato intendere per davvero.

Vero anche che proprio Dragon Age: The Veilguard è stato di recente escluso dalle principali categorie dei The Game Awards 2024, ovviamente tra critiche e polemiche.

Parlando ancora di Cain, alcune settimane fa l'autore - che ha lavorato ai primi due Fallout a metà e fine anni '90 - ha rivelato il ruolo che ha avuto nella cancellazione di "Van Buren".