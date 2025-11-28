Xbox Game Pass chiuderà il 2025 con un dicembre particolarmente ricco, portando già cinque nuovi giochi confermati che andranno ad arricchire il catalogo del servizio Microsoft. Come da tradizione, ulteriori annunci sono attesi la prossima settimana, ma la lineup già ufficializzata offre un quadro chiaro di quanto il servizio continui a puntare su varietà, uscite day one e contenuti di qualità pensati per tutti i tipi di giocatori.

Il 2025 è stato un anno eccezionale per Game Pass, soprattutto sul fronte delle uscite al day one. Una sequenza di lanci che ha consolidato ulteriormente il valore dell’abbonamento, soprattutto per chi sceglie il tier Ultimate, che offre accesso completo sia su Xbox sia su PC.

Con l’anno agli sgoccioli, dicembre non sarà da meno. A inaugurare il mese ci penserà Marvel Cosmic Invasion il 1° dicembre, un action co-op al day one che promette combattimenti frenetici e un cast ricco di protagonisti iconici. Il giorno successivo, il 2 dicembre, toccherà all’avventura narrativa Lost Records: Bloom & Rage, ideale per chi ama storie intense e personaggi ben costruiti.

Il 4 dicembre arriverà finalmente Routine, il tanto atteso horror sci-fi, disponibile per gli utenti PC Game Pass e Ultimate. La settimana successiva, il 9 dicembre, porterà addirittura due new entry: A Game About Digging a Hole, peculiare titolo incentrato – come suggerisce il nome – sul semplice ma irresistibile gesto di scavare, e Dome Keeper, roguelike d’azione in stile piattaforma che richiama per estetica l’iconica serie Metroid.

Tra azione cooperativa, avventure narrative e esperienze indie dal forte carattere, dicembre 2025 si preannuncia già un mese solido per gli abbonati. E il bello è che la lista non è ancora completa: ulteriori giochi verranno annunciati la prossima settimana, rendendo l’attesa per il gran finale dell’anno ancora più interessante.