Con l’ultimo weekend prima di Natale alle porte, non c’è momento migliore per mettersi comodi e scoprire qualche piccola perla videoludica. Ancora meglio se gratuita. Steam accoglie infatti dodici nuovi giochi completamente free-to-play, scaricabili e giocabili per sempre, che coprono un’ampia varietà di generi: dal cooperativo al platform, passando per i simulatori di guida e gli RPG di stampo fantasy.

Tra le novità più curiose troviamo Train Wreck, un gioco cooperativo locale con visuale dall’alto in cui i giocatori vestono i panni di macchinisti alle prese con la consegna di carichi preziosi. Tra rapinatori del Far West, gestione del carburante e riparazioni d’emergenza, portare il treno a destinazione diventa una vera prova di coordinazione.

Per chi cerca una sfida più intensa c’è Dungeon Run, un titolo con 100 piani di dungeon generati proceduralmente. Velocità, riflessi e pianificazione sono fondamentali: solo i giocatori più rapidi e scaltri riusciranno a scalare la torre e dominare le classifiche stagionali.

Biltur Simulator propone invece un’esperienza di guida realistica, pensata sia per i neofiti sia per i giocatori più esperti. Un simulatore a bassa pressione, ideale per prendere confidenza con la fisica dei veicoli senza stress.

Gli amanti dei giochi di ruolo medievali possono puntare su Exoria, un action-adventure in cui esplorare un mondo fantasy alla ricerca di una spada leggendaria. Tra rampini, enigmi ambientali e combattimenti, l’avventura strizza l’occhio agli RPG classici.

Il lato multiplayer è rappresentato da Ball Tag, un frenetico gioco in prima persona dove l’obiettivo è semplice: non essere “IT” per 45 secondi. Raccogli la palla, lanciala e elimina gli avversari in una serie di sfide rapide e competitive.

Jeon Woo-chi porta l’azione nel periodo della dinastia Joseon, con un action RPG ricco di arti marziali spettacolari e combattimenti interdimensionali. Un mix originale di folklore e azione.

Con Ball Roller si entra invece nel territorio dei platform più punitivi: un “soulslike” basato sulla fisica, dove controllare una sfera attraverso percorsi a ostacoli da soli o in compagnia.

Cython Cat è un speed platform open world in cui si controlla Miru, esplorando un mondo in rovina ad altissima velocità. Collezionabili, chiavi e nuove aree sbloccabili rendono l’esperienza dinamica e impegnativa.

In Operation Guest si esplora la Russia di fine anni ’90, tra missioni per la popolazione locale, combattimenti, segreti nascosti e una cospirazione da portare alla luce.

Più riflessivo è Testimony of Shew, un platform narrativo a scorrimento laterale, carico di simbolismo e ispirato a una storia vera, che accompagna il giocatore in un mondo oscuro e carico di significato.

Jurassic Wrap è invece un’avventura family-friendly dedicata agli amanti dei dinosauri. Creato da un padre e un figlio, il gioco invita a salvare uova di dinosauro superando livelli pieni di ostacoli e nemici.

Chiude la lista Ordy: The Rise of Clara, un action RPG ambientato in un futuro prossimo in cui i poteri soprannaturali sono la norma. Clara, privata delle sue abilità, dovrà imparare a sopravvivere in un mondo che non è più progettato per lei.

Dodici giochi diversi tra loro, accomunati da un solo dettaglio: sono tutti gratis. Un’occasione perfetta per ampliare la propria libreria Steam senza spendere un euro.