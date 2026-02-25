007: First Light si candida già come uno dei titoli più attesi del 2026 nel panorama videoludico, e con una data di uscita fissata al 27 maggio, la macchina del marketing di IO Interactive sta finalmente entrando in piena marcia.

Lo studio danese, celebre per la trilogia Hitman, non si è limitato a rielaborare il proprio DNA creativo per dar vita a questo reboot della saga di James Bond: ha guardato con attenzione ai grandi classici dell'azione moderna, e i risultati promettono scintille.

A rivelare i dettagli sulle influenze creative del progetto è stato Andreas Krogh, gameplay director del titolo, in un'intervista con Game Informer ripresa da GameSpot il 23 febbraio.

Krogh ha confermato che il team ha studiato con attenzione i titoli triple-A più riusciti degli ultimi anni, cercando ispirazione per costruire sequenze d'azione all'altezza del mito bondiano. Una scelta quasi obbligata: quando si mette in scena l'agente più famoso del cinema, le aspettative del pubblico sono inevitabilmente altissime.

Tra i modelli dichiarati spiccano i titoli della serie Batman: Arkham di Rocksteady e la saga Uncharted di Naughty Dog, due franchise che hanno ridefinito gli standard del combat e della spettacolarità nei videogiochi d'azione degli ultimi quindici anni.

"Si vede l'impronta degli Arkham games, e si vedono anche approcci più moderni alla distruttibilità ambientale, come in Uncharted. Ma noi abbiamo un sistema più profondo, perché vogliamo farne un uso maggiore", ha spiegato Krogh, sottolineando come il sistema di shooting attinga anch'esso a riferimenti contemporanei.

Nonostante le grandi sequenze cinematografiche che faranno la gioia degli amanti dello spettacolo puro, IO Interactive non ha rinunciato al suo marchio di fabbrica: la libertà di scelta.

L'approccio stealth e le meccaniche da immersive sim affinate con la trilogia Hitman rimangono parte integrante dell'esperienza, così come il level design stratificato che ha reso celebre lo studio. I giocatori potranno quindi scegliere se affrontare le missioni all'insegna dell'azione dirompente o con la discrezione tipica di una spia d'élite.

A rendere il progetto ancora più intrigante contribuisce il casting del villain: Lenny Kravitz, icona del rock internazionale, veste i panni dell'antagonista principale.

Una scelta audace e decisamente fuori dagli schemi, che conferma la volontà di IO Interactive di non percorrere strade già battute e di sorprendere il pubblico a ogni livello, dalla giocabilità alla caratterizzazione dei personaggi.