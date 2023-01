Notebook gaming MSI con Intel i7 e RTX 3050 in offerta con uno sconto del 21%: risparmia 300€!

State cercando un notebook gaming moderno in grado di farvi giocare con tutti i titoli attualmente sul mercato? Abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon al momento offre la possibilità di acquistare il notebook gaming MSI Katana GF66 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il notebook gaming MSI Katana GF66 è alimentato da un processore Intel i7-12700H di dodicesima generazione (Alder Lake H) che garantisce un’ottima velocità di elaborazione. La scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6 rende possibile ottenere buone prestazioni grafiche anche sui giochi più recenti. Con 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz e una vasta gamma di porte esterne, questo notebook è perfetto sia per giocare che per lavorare; inoltre, la tastiera retroilluminata offre un’esperienza di digitazione confortevole anche in ambienti con scarsa illuminazione.

Il notebook gaming MSI Katana GF66 è equipaggiato con un display 15,6″ IPS a risoluzione FullHD con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici. Inoltre, è possibile creare configurazioni multimonitor grazie all’uscita HDMI per aumentare la vostra produttività.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare sul notebook gaming MSI Katana GF66 con un SSD NVME da 512 GB, con un secondo slot libero per eventuali upgrade.

Solitamente il notebook gaming MSI Katana GF66 viene proposto a 1.399€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.099€, con uno sconto del 21% e un risparmio reale di 200€. Si tratta dell’occasione perfetta per avere un ottimo computer portatile da gioco a prezzo scontato!

