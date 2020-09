No More Heroes 3 slitta al 2021

Lo sviluppatore Grasshopper Manufacture ha annunciato che, a causa del problemi derivanti dalla pandemia di COVID-19, No More Heroes 3 uscirà solo il prossimo anno e non entro il 2020 come precedentemente previsto.

Lo studio ha inoltre comunicato di aver stretto un accordo con Darick Robertson, disegnatore di fumetti e co-creatore di The Boys, per la realizzazione di illustrazioni per il gioco. Infine, il direttore Goichi “Suda 51” Suda ha condiviso il primo artwork creato da Robertson, intitolato “Demzamtiger & His Master”, che trovate a corredo della notizia.

Ecco il messaggio completo diffuso da Suda 561 relativo al ritardo:

Qui è Goichi Suda di Grasshopper Manufacture con un annuncio riguardante il rinvio dell’uscita di No More Heroes 3. Leggendo i commenti dei fan sui social media, sappiamo che il 2020 è stato un periodo molto difficile per molti di voi. Porgo le mie più sincere scuse a chi ha aspettato ulteriori notizie e conferma della data di uscita sin dal primo trailer di No More Heroes III ai The Game Awards 2019. Tutti i membri dello staff di Grasshopper hanno lavorato il più duramente possibile allo sviluppo del gioco nella speranza di pubblicarlo nel 2020, ma gli effetti della pandemia COVID-19 si sono purtroppo dimostrati un vero duro colpo per il nostro programma, causando ritardi imprevisti nello sviluppo. Ora che siamo riusciti a rimetterci in piedi, abbiamo deciso di concentrarci maggiormente sulla qualità del prodotto e quindi di posticipare la data di commercializzazione finale. Sono davvero molto dispiaciuto. Ci auguriamo che tutti coloro che hanno atteso pazientemente No More Heroes III possano comprendere e accettare questa decisione e continueremo a impegnarci al massimo per lo sviluppo del titolo mentre ci apprestiamo a definire una data d’uscita per il 2021. Inoltre, siamo estremamente lieti di annunciare che Darick Robertson, famoso per The Boys e di cui personalmente sono un grande fan, si unirà al progetto per realizzare illustrazioni per il gioco. Pubblicheremo alcune artwork originali, quindi assicuratevi di vederle. Restate sintonizzati per le opere dello stesso Darick, oltre a ulteriori annunci e notizie su No More Heroes 3. —Suda 51 (director di No More Heroes 3)

