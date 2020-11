Nintendo Switch e PS4 Pro a prezzi scontati tra le offerte del weekend di eBay

Anche in questo weekend le promozioni di eBay, il noto portale online dedicato alla vendita di prodotti di ogni genere, fanno capolino con le offerte imperdibili che consentono di portare a casa prodotti di diverse tipologie, approfittando di prezzi davvero molto bassi e convenienti.

Iniziamo con PS4 Pro è la versione più potente della console più popolare dell’attuale generazione e consente di giocare ai titoli più importanti ed alle esclusive Playstation nello splendore dei 4K e riprodurre numerosi contenuti in streaming tramite app come Netflix, Prime Video, Infinity ed altri ancora. La potenza extra di PS4 Pro consente di ottenere frame rate e dettagli grafici migliori rispetto a PS4 base.

Infatti, PS4 Pro integra una GPU potente il doppio rispetto a quella della PS4 standard, permettendovi di godere di un’incredibile nitidezza delle immagini, di un’azione di gioco più fluida e di tempi di caricamenti più brevi nei giochi ottimizzati per PS4 Pro. Con una TV HDR, inoltre, i titoli per PS4 compatibili sono visualizzati con una gamma di colori che si avvicina allo spettro cromatico completo visibile dall’occhio umano, per immagini nitide e con dettagli realistici.

Solitamente PS4 Pro viene proposta a 399,90€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 379,90€.

Nintendo Switch è una console ibrida che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2″ multi-touch capacitivo. La macchina consente di giocare in tre modalità distinte: TV, ideale per divertirsi in casa con amici e familiari; da tavolo, che, grazie allo stand integrato, consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un Joy-Con ad un amico, ed infine portatile, che permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate.

Trattandosi del modello 2019, Nintendo Switch è dotato di una maggiore durata rispetto all’edizione originale, consentendovi di giocare più a lungo lontani da una presa di corrente. Nella confezione è incluso un Joy-Con destro e uno sinistro.

Solitamente Nintendo Switch viene proposta a 349,99€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 319,90€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi e console tra gli sconti del fine settimana del rivenditore eBay.

Offerte del weekend eBay

Offerte ancora disponibili