MSI MPG TRIDENT 3, desktop gaming con RTX 3060, oggi con 600€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 21 febbraio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il PC desktop gaming MSI MPG Trident 3, che oggi potete portarvi a casa a soli 1.599,99€, rispetto ai 2.199,99€ di listino, con uno sconto del 27,27% e un risparmio reale di 600€.

MSI MPG Trident 3 è potente computer equipaggiato con il processore Intel Core i5-11400F, accom30pagnato da 16 GB di RAM DDR4, un SSD da 1 TB, un HDD da 1 TB e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12 GB di VRAM, ideale per giocare ottimamente anche con i titoli più moderni.

Ma il desktop gaming MSI MPG Trident 3 non è solo potente, ma anche elegante e versatile. Con lo stand incluso, potrete posizionarlo verticalmente o orizzontalmente, e il suo design elegante con bordi angolati lo rende una grande aggiunta a qualsiasi stanza.

Una delle caratteristiche più interessanti di MSI MPG Trident 3 è la sua tecnologia di raffreddamento Silent Storm Cooling. Separando la CPU e la GPU in camere separate, questo desktop gaming ottimizza il flusso d’aria e mantiene bassi sia il calore che il livello di rumore, anche durante sessioni di gioco intense.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre al desktop gaming MSI MPG Trident 3 menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.