Monster Hunter World Iceborne, un nuovo trailer ci illustra i contenuti dell’ultimo aggiornamento

Monster Hunter è indubbiamente una delle serie più di successo di Capcom e, in particolar modo, Monster Hunter World e la sua espansione Iceborne sono stati accolti piuttosto calorosamente sia dalla critica che dal pubblico. La saga continuerà anche su Switch, con i recenti annunci di Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin.

L’ultimo aggiornamento gratuito di Monster Hunter World: Iceborne arriverà a fine mese ed includerà diversi contenuti aggiuntivi, come Arch-Tempered Velkhana, Clutch Claw Boost, il nuovo Monster Fatalis ed altro ancora. Per l’occasione, il publisher ha diffuso un nuovo trailer che potete vedere come di consueto nel player sottostante.

Ricordiamo che Monster Hunter World e la relativa espansione Iceborne sono disponibili per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC. Il Title Update 5 sarà lanciato il prossimo 30 settembre.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «Monster Hunter World: Iceborne non è una semplice espansione, ma mostra la stessa cura che gli sviluppatori avrebbero infuso in un gioco completo e, per quanto riguarda la quantità di contenuti, l’espansione è quasi alla pari con la sua versione base.» Per tutte le notizie e gli articoli riguardanti il gioco potete consultare la nostra scheda dedicata.