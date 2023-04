Monster Hunter Rise arriva alla fine, Capcom annuncia l’update finale

Dopo averci dato letteralmente di tutto negli anni, anche Monster Hunter Rise arriva alla fine con l’ultimo update per Sunbreak, la massiccia espansione.

L’ultimo hunting game di Capcom è stato un altro successo, nato come esclusiva per Nintendo Switch (lo trovate su Amazon) e poi arrivato su PC e tutte le console.

Un franchise che negli anni si è pure espanso ed ha raggiunto il mercato mobile, con una versione ad hoc del titolo action.

E mentre pochissimo tempo fa è stato annunciato Monster Hunter Now, che vi permetterà di andare a caccia di mostri nel mondo reale, Rise annuncia il suo capolinea.

Il trailer che vedete qui sopra è relativo al Title Update 5 di Monster Hunter Rise Sunbreak che sancisce il primo passo verso l’arco finale del supporto.

L’aggiornamento sarà disponibile da domani, e i cacciatori potranno fare una spunta sul calendario a giugno, quando Capcom pubblicherà il finale di Monster Hunter Rise.

I primi due minuti del trailer si concentrano su bestie simili a draghi Amatsu e Risen Shagaru Magala, che si stanno facendo strada verso i cacciatori, poco prima di svelare l’esistenza di un nuovo update.

L’unica informazione che possiamo intuire è che a giugno avremo un altro mostro da cacciare, l’ennesimo di Monster Hunter Rise che ha messo a dura prova le nostre console (e PC).

Infatti, se lo volete recuperare, ora c’è la possibilità di giocare Rise anche tramite Xbox Game Pass, con un annuncio che ha sorpreso un po’ tutti. Per non parlare di PS5, con un porting di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Su PlayStation 5, e in generale sulle console e piattaforme attuali, potete giocare anche un ottimo clone di Monster Hunter per ingannare l’attesa per il futuro del franchise. È Wild Hearts, di cui potete trovare la nostra recensione proprio qui.