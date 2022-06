Monitor Huawei MateView GT da 27″: sconto del 35% su Amazon!

Anche oggi, giovedì 16 giugno 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al monitor gaming Huawei MateView GT, che attualmente potete portarvi a casa a soli 259€, rispetto agli usuali 399,90€ di listino, per un risparmio reale di oltre 140€ e uno sconto del 35%.

Il monitor gaming Huawei MateView GT è equipaggiato con uno splendido pannello curvo da 27″ a risoluzione QHD (2.560×1.440 pixel) in formato 16:9 con una frequenza di aggiornamento di ben 165 Hz per la massima fluidità.

Il monitor gaming Huawei MateView GT ha un raggio di curvatura di 1500R per fornirvi un’immersione completa in quello che state visualizzando, mentre la luminosità di 350 nit e un rapporto di contrasto di 4.000:1 garantisce un’elevata qualità visiva e una grande fedeltà cromatica, grazie alla copertura della gamma colore DCI-P3 al 90%.

Il monitor gaming Huawei MateView GT offre anche delle opzioni dedicate al mondo dei videogiocatori, come la funzione “Controllo aree scure” che consente di aumentare la luminosità delle aree più scure, oltre a otto diverse modalità progettate per specifiche categorie e la presenza di tecnologie a bassa emissione di luce blu e anti sfarfallio per ridurre l’affaticamento visivo.

Grazie a un pratico joystick a cinque vie, potrete controllare l’OSD e modificare i vari parametri del monitor gaming Huawei MateView GT per adattarlo alle diverse tipologie di gioco, nonché attivare alcuni preset dedicati ad alcune tipologie specifiche, come RTS, MOBA o FPS.

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere un ottimo monitor gaming risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.