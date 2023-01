Monitor gaming LG da 32″, ottimo per PS5 e Xbox, a un super prezzo! 32% di sconto!

Portare a casa una console di nuova generazione e non sfruttare appieno il suo potenziale giocando su un vecchio televisore o un pannello con una risoluzione non superiore al FullHD sarebbe un vero peccato. Le console di nuova generazione, come Xbox Series X|S o PlayStation 5, sono state progettate per offrire un’esperienza di gioco immersiva ed emozionante, con grafiche straordinarie e prestazioni eccezionali. Ecco perché monitor come LG Ultragear 32GQ850 possono rappresentare quello che davvero ci vuole per godervi al massimo i videogiochi next-gen.

LG Ultragear 32GQ850 è equipaggiato con un display a risoluzione 1440p da 32″ è proposto su Amazon con una offerta a tempo che vi permette di portarlo a casa spendendo 599,98€ anziché gli 879€ precedenti, con uno sconto del 32%, pari a un risparmio reale di 279€.

LG Ultragear 32GQ850 ha tutte le caratteristiche necessarie per i videogiocatori che vogliono ottenere il massimo dai loro titoli: oltre alla risoluzione 1440p, il suo pannello è un NanoIPS con una frequenza di aggiornamento fino a 260 Hz, il che lo rende ideale anche per i giochi che scalano sulla risoluzione e offrono un’azione frenetica con un alto frame rate.

Inoltre, il tempo di risposta di 1 ms rendono l’immagine estremamente fluida, rendendo questo monitor una soluzione ideale anche per i giocatori competitivi che si cimentano in titoli dove i riflessi sono fondamentali. Il monitor è dotato di HDMI 2.1 e supporta pienamente PS5 e Xbox Series X (e S), oltre a avere un ingresso Display Port 1.4 ed essere compatibile sia con G-Sync che con AMD FreeSync Premium Pro. Inoltre, è dotato di un jack audio da 3,5mm collegare le cuffie, nel caso in cui non si desideri utilizzare il controller della console.

