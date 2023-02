Monitor ASUS TUF Gaming 165Hz ora con uno sconto del 41%!

Avete bisogno di un nuovo monitor gaming a buon prezzo in grado di farvi giocare al meglio anche ad alto refresh rate? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon offre il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG259QR a un prezzo incredibilmente conveniente: un’occasione che non dovrete lasciarvi sfuggire.

Come vi dicevamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG259QR, che attualmente potete portarvi a soli 249€, rispetto agli usuali 425€ di listino, per un risparmio reale di 175,02 euro e uno sconto del 41%!

Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG259QR è un dispositivo progettato per i giocatori PC che desiderano un’esperienza di gioco fluida e di alta qualità. Con un pannello IPS da 24,5 pollici a risoluzione FullHD e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG259QR offre immagini nitide e dettagliate, con un tempo di risposta dei pixel di 1 ms che lo rende ideale per i giochi competitivi.

La tecnologia NVIDIA G-Sync garantisce che tutti i contenuti, compresi i giochi, siano fluidi e privi di ritardi, scatti o lag. Inoltre, le tecnologie Ultra Low Light Blue Light e Flicker Free proteggono la vista, riducendo l’affaticamento durante le sessioni di gioco prolungate, mentre la tecnologia Shadow Boost migliora i dettagli dell’immagine illuminando le aree scure senza modificare quelle chiare, permettendovi di scovare i vostri nemici nascosti nell’ombra

