Come se la stanno cavando i giochi degli Xbox Game Studios? In realtà, per niente male

Da quando Microsoft ha dato il via al ballo delle sue grandi acquisizioni, qualche tempo fa, un po’ tutti i videogiocatori sono in attesa che questi grandi studi – pensiamo all’intera Bethesda Softworks e al suo atteso Starfield, per dirne uno – tirino fuori i loro pezzi da novanta, le grandi release che potrebbero segnare un prima e un dopo nell’industria.

Quel momento non è ancora arrivato: stiamo ancora aspettando Starfield e tutte le sue ambizioni, ad esempio, da Bethesda Game Studios – e stiamo aspettando Senua’s Saga: Hellblade II dalla visionaria Ninja Theory. Questo, però, non significa che nel frattempo non stiano arrivando esclusive interessanti per Xbox, sia sul fronte degli Xbox Game Studios (ossia, sviluppate internamente), sia da second party (come nel caso di Microsoft Flight Simulator a opera di Asobo Studio).

Considerando il fenomeno Hi-Fi Rush, che ha visto Tango Gameworks tirare fuori dal cilindro un’opera davvero apprezzabile che fa il paio con l’adorabile “sfizio” rappresentato da Pentiment per Obsidian, ci sono insomma diverse produzioni più piccole che sono parecchio interessanti, per gli utenti Xbox.

Hi-Fi Rush è un piccolo e adorabile coniglio tirato fuori dal cilindro di Tango GameWorks

Per vedere un po’ come sta procedendo questo filone, abbiamo messo insieme una classifica per media voto (via Metacritic), così da dare un’idea di quale sia stata l’accoglienza avuta da questi progetti usciti su Xbox Series X|S e sviluppati come first e second party.

In questa classifica, il recentissimo Hi-Fi Rush si piazza straordinariamente in alto, a ridosso del podio e subito dietro a nomi come Forza Horizon 5 e Microsoft Flight Simulator. Apprezzabile anche il bronzo di Deathloop che, scaduta l’esclusività a tempo con PS5 (per cui lo trovate su Amazon), si è accasato anche su Xbox dopo aver sfiorato il GOTY 2021.

I migliori giochi degli Xbox Game Studios su Xbox Series X|S

Forza Horizon 5 – 92 (Playground Games) Microsoft Flight Simulator – 90 (Asobo, second party) Deathloop – 89 (Arkane Lyon) Hi-Fi Rush – 88 (Tango Gameworks) Psychonauts 2 – 87 (Double Fine) Age of Empires II: Definitive Edition – 87 (Forgotten Empires) Halo Infinite – 87 (343 Industries) Pentiment – 86 (Obsidian) Grounded – 82 (Obsidian) Gears Tactics – 82 (The Coalition, Splash Damage)

Sarà molto interessante vedere come cambierà questa classifica quando vedremo ulteriori progetti arrivare sul mercato: sappiamo, ad esempio, che Obisidan lavora anche al misterioso Avowed, sappiamo che è in cantiere il ritorno di Fable e stiamo tutti cercando di capire dove voglia andare a parare anche Perfect Dark.

Le cose in cantiere, insomma, sono molte (qui la lista completa): per ora, però, tra produzioni di primo piano e produzioni un po’ più piccole, il quadro non è poi desolato come a volte si tende a credere. Per il 2023 Xbox dovrà fare di più, questo è certo e lo ha sottolineato anche Phil Spencer, ma il primo passo di Hi-Fi Rush potrebbe essere decisamente un ottimo inizio.