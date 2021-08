Le migliori CPU da gaming | Agosto 2021

Nota: La carenza attuale di semiconduttori e l’enorme domanda di dispositivi elettronici innescata dall’ampia diffusione di Smart Working e didattica a distanza (DAD) ha reso più difficile, allo stato attuale, riuscire ad acquistare diversi processori, soprattutto al prezzo consigliato al pubblico. Per questo motivo, è probabile che attualmente diversi prodotti risultino esauriti.

Se state pensando di acquistare, o assemblare con le vostre mani, un nuovo PC da gaming, uno dei componenti fondamentali del sistema è senza ombra di dubbio il processore, altresì chiamato CPU (Central Processing Unit), che costituisce il vero e proprio cervello della configurazione. Infatti, è proprio il processore, che, come lascia intuire il nome stesso, si occupa di elaborare le informazioni, coordinare le operazioni e inviare i comandi, ad esempio, alla scheda grafica.

Va da sé che si tratta di un componente cruciale per la realizzazione di qualsiasi PC da gaming che si rispetti, ma non tutti sono esperti di informatica e possono destreggiarsi tra i tantissimi modelli sul mercato. Proprio per questo abbiamo pensato di realizzare questo articolo, in modo da indirizzarvi alla migliore CPU da gaming per le vostre esigenze prendendo in considerazione molteplici parametri (di cui trovate una spiegazione più dettagliata in fondo a questo stesso articolo), senza dimenticare anche il budget di spesa disponibile.

Le migliori CPU da gaming

AMD Ryzen 9 5900X

Miglior CPU da gaming anche per lo streaming e montaggio video

La nuova serie di processori AMD basati sull’architettura Zen 3 è stata sicuramente accolta piuttosto calorosamente sia dalla stampa specializzata che dal pubblico, grazie a miglioramenti architetturali che hanno permesso di ottenere prestazioni ulteriormente superiori rispetto alla generazione precedente (già piuttosto buone) e introdurre alcune novità. Il processore AMD Ryzen 9 5900X è dotato di dodici core e ventiquattro thread con una frequenza di base di 3,7 GHz in grado di arrivare sino a 4,8 GHz in Boost. Possiede 64 MB di cache L3 e un TDP di 105W, oltre a supportare l’interfaccia PCI Express 4.0 per sfruttare appieno le ultime schede video e SSD NVMe. Si tratta di una CPU ideale sia per giocare che per effettuare streaming senza incorrere in fastidiosi colli di bottiglia, grazie al generoso numero di core.

AMD Ryzen 7 5800X

Miglior CPU da gaming di fascia alta

Nel caso il vostro focus principale sia il gaming puro, l’elevato numero di core del modello Ryzen 9 5900X potrebbe essere superfluo per i vostri scopi. A questo punto, potete risparmiare qualcosa e portarvi a casa l’ugualmente potentissimo processore AMD Ryzen 7 5800X, dotato di otto core e sedici thread con una frequenza di base di 3,8 GHz in grado di arrivare sino a 4,7 GHz in Boost. Possiede 32MB di cache L3 e un TDP di 105W, oltre a supportare l’interfaccia PCI Express 4.0.

Intel Core i5-11400F

Miglior CPU da gaming di fascia media

Intel, nella sua ultima line up di processori Rocket Lake di undicesima generazione, offre un modello piuttosto equilibrato e in grado di dare buone soddisfazioni sia per la produttività personale che per il gaming. Parliamo del Core i5-11400F, privo di GPU integrata, basato sull’architettura Cypress Cove a 14nm e dotato di sei core e dodici thread, in grado di arrivare ad una frequenza massima di 4,4 GHz. Ha un TDP di 65 W e supporta l’interfaccia PCI Express 4.0.

Intel Core i3-10100F

Miglior CPU da gaming di fascia bassa

Nel caso il vostro budget sia piuttosto limitato e giochiate solo fino alla risoluzione massima di 1080p, il processore Intel Core i3-10100F potrebbe fare al caso vostro. La CPU, appartenente alla famiglia Comet Lake di decima generazione della compagnia di Santa Clara, vanta la presenza di quattro core e otto thread, mentre la frequenza massima è di 4,3 GHz e il TDP di 65 W.

AMD Ryzen 5 3400G

Miglior CPU da gaming con GPU integrata per applicazioni leggere

Terminiamo la nostra rassegna con un modello dedicato agli utenti che desirano realizzare un sistema compatto, magari da tenere in salotto come HTPC, ma che non disdegnano un gaming base con titoli poco impegnativi a livello grafico. L’APU (combinazione tra CPU e GPU) AMD Ryzen 5 3400G è dotata di quattro core e otto thread, una frequenza base di 3,7GHz in grado di raggiungere i 4,2GHz, 4 MB di cache L3 e un TDP di 65W. La parte grafica è gestita dalla GPU integrata Radeon RX Vega 11 con 11 core che girano alla frequenza di 1.400 MHz.

Come scegliere una CPU da gaming

Produttore

Attualmente, il mercato consumer è caratterizzato dalla presenza di due grandi competitor a livello mondiale: Intel e AMD. Questi due giganti del settore sono ormai presenti da tantissimi anni e, sebbene la prima abbia sostanzialmente dominato il mercato per molto tempo, AMD è riuscita a dare del serio filo da torcere alla storica azienda di Santa Clara con la realizzazione della sua serie Ryzen, tanto da trovare posto anche nelle console di nuova generazione (Playstation 5 e Xbox Series X|S).

Sostanzialmente i processori vengono suddivisi in famiglie (nel nostro caso prenderemo in considerazione i “Core” di Intel e i “Ryzen” di AMD), e sottofamiglie, in modo da avere sin da subito un’indicazione sulle prestazioni (ad esempio Core i9 o Core i7 per Intel, così come le controparti Ryzen 9 e Ryzen 7 per AMD), nonché è possibile notare una cifra che indica la generazione ed eventuali lettere che fanno riferimento a ulteriori caratteristiche aggiuntive.

Socket

Il socket, presente sulla scheda madre, è in pratica lo slot, composto da più connettori, su cui viene inserito il processore. È contraddistinto da una sigla, come LGA 1200 per gli ultimi Intel o AM4 per AMD. Ovviamente, è bene controllare su quale socket deve essere installata la vostra CPU da gaming prima di procedere con l’acquisto di una scheda madre.

Frequenza

La frequenza di una CPU, chiamata anche clock e misurata in GHz (gigahertz), rappresenta, senza entrare troppo nello specifico, la velocità del chip, quindi solitamente si punta a processori con una frequenza sempre maggiore. Data la complessità delle CPU moderne, e le loro esigenze in termini di dissipazione del calore, la frequenza viene gestita in modo dinamico a seconda della temperatura, indicando un clock base e un boost clock: quest’ultimo rappresenta la frequenza massima raggiungibile in situazioni ottimali.

Core

Rispetto a qualche decennio fa, le CPU da gaming sono costituite da più “core”. Ciascuno rappresenta una singola unità di elaborazione, in pratica un processore a sé stante, collegato con gli altri tramite interconnessioni ad altissima velocità. Ogni core, inoltre, è generalmente in grado di eseguire due thread contemporaneamente, vale a dire due processi insieme, aumentando di conseguenza le performance. Con il progredire delle capacità tecniche delle console, i programmatori ormai ottimizzano i videogiochi per CPU multi core, continuando una tendenza già iniziata da diverso tempo sulle applicazioni più impegnative (come l’editing video) su PC. Per quanto riguarda il numero di core presenti nelle serie Core di Intel e Ryzen di AMD dedicate al mercato consumer, si va da un minimo di 2 a un massimo di 16.

TDP e cache

Per elaborare le notevoli quantità di informazioni richieste, una CPU da gaming deve consumare energia elettrica e, di conseguenza, dissipare il calore prodotto durante le sue operazioni. Il TDP (Thermal Design Power) determina la quantità massima di calore generata, misurata in Watt. Si tratta di un valore particolarmente importante e direttamente proporzionale alla potenza della CPU da gaming, quindi maggiore sarà il TDP e generalmente più alte saranno le sue prestazioni. Va da sé l’importanza di scegliere un dissipatore adatto a gestire la quantità di calore da smaltire.

Ogni CPU, inoltre, è dotata di un certo quantitativo di cache integrata. Si tratta di una memoria molto veloce e costosa (per questo le sue dimensioni sono piuttosto limitate), dove il processore inserisce i dati più utilizzati o temporanei in modo da averli sempre disponibili. Di conseguenza, maggiore sarà la dimensione di questa cache, più elevate saranno le prestazioni.

GPU Integrata

Molte, ma non tutte, le CPU da gaming sul mercato dispongono di una GPU integrata, particolarmente utile in caso di emergenza o mentre state attendendo l’arrivo di una nuova scheda grafica. Le prestazioni sono generalmente di basso livello, consentendovi generalmente di giocare solo a titoli poco impegnativi con un basso livello di dettaglio.