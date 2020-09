I migliori accessori per Nintendo Switch | Settembre 2020

Nintendo Switch ha rivoluzionato il modo di giocare di molti di noi, grazie alla sua doppia funzione di console casalinga e portatile ed ai suoi controller Joy-Con, adatti sia per i giocatori solitari che per chi preferisce divertentissimi sessioni multiplayer. Grazie a questa doppia funzionalità, prima o poi tutti i giocatori esprimono il desiderio di voler personalizzare la propria console, per poterne migliorare le caratteristiche e dare quel tocco di unicità in più che le possa fare contraddistinguere dalla massa. Con così tante possibilità di utilizzo ed una base di utenza molto ampia, è facile comprendere come mai il mercato degli accessori per Nintendo Switch sia così vasto.

Vi sono tantissimi prodotti che mirano a migliorare la vostra esperienza di gioco, ergonomia o anche più semplicemente garantire una maggiore comodità nell’utilizzo di Switch, dalle pratiche schede Micro SD alle più semplici impugnature per Joy-Con e console, passando per custodie, caricatori e controller vari. Per aiutarvi nella scelta degli accessori più adatti alle vostre esigenze, noi di SpazioGames abbiamo deciso di realizzare questo approfondimento, che terremo aggiornato costantemente, elencandovi i migliori prodotti per la vostra console tenendo conto della loro qualità, utilità ed anche del loro prezzo. Abbiamo inoltre preso in considerazione durante la nostra scelta l’attuale disponibilità su Amazon – il retailer online da noi scelto per la migliore affidabilità nella ricerca di prodotti di qualità ai prezzi più conveniente e per la sua sicurezza.

I migliori accessori per Nintendo Switch

SanDisk MicroSDXC UHS-I – La migliore scheda di memoria

Data la scarsa capacità di memoria interna di Nintendo Switch, è importante acquistare una buona MicroSDXC per poter essere sempre sicuri di avere tutto lo spazio necessario per i vostri giochi, sopratutto se acquistate tanti prodotti digitali. La SanDisk è ormai da diversi anni una azienda leader nel settore, e non è certamente un caso che anche Nintendo abbia deciso di affidarsi a loro. SanDisk MicroSDXC UHS-I è infatti un prodotto realizzato su licenza ufficiale Nintendo perfettamente compatibile con la vostra console, che verrà riconosciuto all’istante e permetterà una velocità di trasferimento fino a 100MB/sec per caricare i vostri giochi rapidamente. È disponibile in versioni da 64GB, 128GB e 256GB, a seconda delle vostre necessità, tutte con design diversi ispirati dall’universo Nintendo.

Nintendo Switch Pro Controller – Il miglior controller

L’acquisto di un controller tradizionale dovrebbe essere una priorità per ogni giocatore ed il Pro Controller ufficiale è sicuramente il migliore disponibile sul mercato per la vostra Nintendo Switch, come abbiamo già avuto modo di sottolineare nel nostro speciale dedicato ai migliori controller gaming. Il Nintendo Switch Pro Controller offre una vera croce direzionale ed una pulsantiera di buone dimensioni, oltre ad una impugnatura di buone dimensioni e molto confortevole che lo rende un prodotto adatta a giocatori di tutte le età. Il sensore NFC è integrato, il che permette facilmente di utilizzare i vostri amiibo, e la batteria ha una durata di oltre 40 ore. Il controller ideale per i vostri giochi più intensi ed uno dei migliori realizzati da Nintendo negli ultimi anni.

Subsonic Charging Grip – La migliore impugnatura per Joy Con

Nel caso invece non avvertiate l’esigenza di acquistare un nuovo controller, o stiate semplicemente cercando una migliore impugnatura per i vostri Joy-Con, consigliamo caldamente l’acquisto di questo prodotto di Subsonic. Il grip standard incluso con la vostra console non permette infatti di ricaricare i Joy-Con, e se fate parte di quella fascia di giocatori che gioca costantemente con i controller separati dalla console l’acquisto di una impugnatura che permetta la ricarica è quasi obbligato. Il Subsonic Charging Grip è di dimensioni leggermente più grandi rispetto al grip tradizionale, essendo disegnato per richiamare maggiormente la forma di un controller e che conseguentemente risulta anche più comodo da tenere in mano. È possibile caricare i Joy-Con facilmente durante il gioco grazie al cavo di 3 metri di buona qualità incluso nella confezione, che permetterà di continuare le vostre partite a qualunque distanza.

iAmer Kit 11 in 1 – La migliore custodia con accessori

Questo prodotto è stato ideato per chi sta cercando una pratica custodia da viaggio per la vostra console e desidera anche una maggiore protezione per la propria console, e lo consigliamo particolarmente per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. La custodia presenta interni morbidi ed ha una scocca resistente, oltre a possedere dieci tasche per conservare cavi, cartucce ed altri piccoli accessori che potrebbero servirvi. Al suo interno sono inoltre presenti diversi utili accessori di buona qualità, che vi eviteranno di andarli a cercare altrove e separatamente. La confezione del prodotto iAmer Kit 11 in 1 include infatti anche una cover trasparente in plastica per la console, tre pellicole protettive, un paio di cover in silicone per Joy Con, due paia di cappucci per gli analogici, due custodie per cartucce e tre panni di pulizia. Un acquisto sicuramente consigliato per tutti coloro che hanno appena iniziato a personalizzare la propria console.

KINGTOP Charging Dock 4 in 1 – La migliore base di ricarica per Joy Con

Se possedete tanti Joy-Con ed avete necessità di avere controller carichi sempre a portata di mano, fareste meglio ad orientarvi su una base di ricarica adatta. Dato che la console è in grado di poter caricare solo due controller alla volta, questo prodotto ideato da Kingtop rappresenta una scelta ideale per qualità, il prezzo proposto ed eleganza. Realizzato con materiale ABS di alta qualità, la KINGTOP Charging Dock 4 in 1 è in grado di ricaricare quattro Joy-Con contemporaneamente e di segnalarvi il livello di carica di ognuno tramite il colore delle singole colonne quadrate accanto a ciascuno di essi: se una di esse è colorata di rosso vuol dire che il Joy-Con si sta ancora caricando, se invece è verde il controller è pronto per l’utilizzo. Un prodotto stabile, resistente e facile da utilizzare.

Hori PlayStand – Per la migliore esperienza in modalità portatile

Uno dei problemi di Nintendo Switch è il posizionamento dell’ingresso per la ricarica della console, ubicato in basso e che rende dunque impossibile utilizzare la console appoggiata su una superficie mentre è in carica. Per risolvere questo problema, la Hori arriva in nostro soccorso grazie a questo prodotto su licenza ufficiale che consente di appoggiare comodamente la nostra console e poterla ricaricare senza particolari problemi. Hori PlayStand permette inoltre di regolare l’angolazione della nostra Nintendo Switch, presenta fori per una ventilazione ottimale ed è facilmente ripiegabile. Si tratta di un prodotto economico ma di qualità, realizzato su licenza ufficiale Nintendo e disponibile anche in versioni a tema Super Mario e Zelda, oltre a possedere due varianti che aggiungono porte USB per l’utilizzo di controller third-party, per i gamer più esigenti e per sessioni multiplayer in modalità portatile.

BigBlue Battery Charger Case – La migliore batteria esterna

Può capitare spesso di trovarsi fuori casa e di non avere la possibilità di ricaricare agevolmente la propria console. Per chi passa molto tempo fuori dal proprio appartamento, una batteria esterna può essere dunque di grande aiuto per estendere la durata delle nostre sessioni di gioco, ed il prodotto di BigBlue è disegnato anche per garantire un comfort migliore. BigBlue Battery Charger Case è una batteria da 10000 mAh in grado di offrire ulteriori 5-6 ore extra di gioco, inclusa in una pratica custodia aderente con il retro della vostra console. Grazie a questa sua caratteristica, potete stare tranquilli che la batteria sarà sempre al sicuro e collegata saldamente alla vostra Nintendo Switch. Per scegliere se attivare o meno la vostra batteria basterà premere un pulsante sul retro. Questa batteria esterna permette inoltre di caricare contemporaneamente anche altri dispositivi, come ad esempio il vostro smartphone. Sono presenti anche due comode impugnature per Joy Con che includono al loro interno uno slot ciascuno per conservare cartucce di gioco.

innoAura Caricabatterie Switch – Il miglior alimentatore di riserva

Può essere comprensibilmente scomodo staccare continuamente l’alimentatore dalla nostra dock tutte le volte che decidiamo di utilizzare Nintendo Switch in modalità portatile. Nel caso fossimo sicuri di dover effettuare questa operazione molte volte o se, per pura sfortuna, il nostro alimentatore ufficiale dovesse essersi guastato, potrebbe farci comodo passare ad un blocco alimentatore di riserva. Il caricabatterie innoAura è compatibile sia con la vostra dock station che in modalità portatile e possiede un prezzo più contenuto rispetto al prodotto ufficiale, rendendolo una scelta indicata non solo per la casa ma sopratutto per i vostri viaggi. Nel caso vogliate inoltre utilizzarlo per caricare altre apparecchiature che supportino la carica con cavi USB Type-C, questo prodotto è in grado di adattare il voltaggio da 5 a 15 V automaticamente.

COODIO Volanti e Grip Joy-Con – Le impugnature economiche

L’idea di poter utilizzare il proprio controller come un volante grazie ai motion control è un’idea che attrae tanti giocatori da anni. I volanti su Nintendo Wii erano tra gli accessori più venduti ed è dunque comprensibile che siano particolarmente ricercati anche su Nintendo Switch, date le migliori capacità dei Joy-Con. Questo prodotto di Coodio è disegnato per migliorare la sensazione di impugnare un controller in orizzontale e trasformare il vostro Joy-Con in un piccolo controller o in un divertente volante, rendendolo un articolo particolarmente adatto per i giochi di corsa. La confezione di COODIO Volanti e Grip Joy-Con include 4 pezzi, due grip con un’impugnatura tradizionale e due volanti, realizzati con resistente materiale ABS e dalle dimensioni compatte. Presentano dei pulsanti ad azione rapida per un facile utilizzo del vostro controller e sono un prodotto ideale anche per le migliori sessioni multiplayer con i vostri amici.

GULIkit Route Air Pro – Il migliore adattatore Bluetooth

Le cuffie senza fili Bluetooth non sono purtroppo utilizzabili con la vostra Nintendo Switch, essendo compatibili unicamente con i modelli cablati USB — o versioni wireless con un adattatore USB incluso — e col jack da 3,5 mm da inserire nella console stessa. Se avete dunque necessità di utilizzare questo tipo di cuffie, fortunatamente esistono diversi adattatori che vi permetteranno di risolvere questo problema. Suggeriamo questo prodotto in particolare in quanto sfrutta il codec aptX LL che permette di godersi un sonoro fluido e senza ritardi. GULIkit Route Air Pro permette inoltre di utilizzare il microfono per la chat vocale e non ha bisogno di alcun driver: basterà accoppiare le vostre cuffie wireless all’adattatore e sarete pronti per giocare. Questo accessorio è inoltre compatibile sia in modalità docked che portatile grazie agli adattatori Tipo C e USB inclusi nella confezione.

iVoler VGUARD – Le migliori pellicole protettive

Dovreste sempre prendere in considerazione l’idea di acquistare delle pellicole protettive di qualità superiore, dato che lo schermo è molto delicato e potrebbe rovinarsi a causa di un utilizzo prolungato. Le pellicole in vetro temperato rappresentano la migliore soluzione per la vostra Nintendo Switch, e questo prodotto è appositamente disegnato per garantire un’adesione perfetta e per poter continuare ad utilizzare il touch screen senza riscontrare problemi per la pressione del tocco. La durezza delle pellicole in vetro temperato iVoler VGUARD è di 9H, la massima possibile e che permetterà alla vostra console di non ricevere alcun graffio. La confezione include tre pellicole, tre panni imbevuti in alcol e 3 sticker anti-polvere, così da poter avere sempre ricambi anche in caso di potenziali installazioni non ottimali.

Bealviy Adattatore da USB Type C a HDMI – La dock portatile più economica

La Dock Station ufficiale Nintendo è indubbiamente elegante, ma anche altrettanto ingombrante da poter portare in giro e decisamente costosa da acquistare separatamente. Un adattatore da USB Type C a HDMI, appositamente disegnato per essere compatibile anche con Nintendo Switch, potrebbe risolvere questo problema e garantirvi la possibilità di collegare la console alle TV dei vostri amici, il tutto con un accessorio dalle dimensioni minime e compatte. Vi basterà semplicemente collegare il caricabatterie ufficiale ed un cavo HDMI di vostra scelta al vostro adattatore Bealviy e sarete pronti per giocare sul televisore, tenendo la console sempre attaccata a questo piccolo accessorio ideale per l’utilizzo fuori dalla propria abitazione. A causa del particolare voltaggio richiesto dalla console non è compatibile con i caricatori third party, quindi tenetelo sempre a mente prima di utilizzare questo prodotto. L’adattatore offre inoltre una porta USB 3.0 in cui potrete collegare accessori di vostra scelta, come per esempio un controller cablato.

Hori Split Pad Pro – L’esperienza di un Pro Controller in modalità portatile

Disegnato inizialmente per poter essere utilizzato con il videogioco Daemon X Machina, questo prodotto è studiato per chi vorrebbe sempre impugnare un pro controller, anche mentre si tiene la console nelle proprie mani. Realizzato su licenza ufficiale Nintendo, questo controller potrà sostituire comodamente i vostri Joy-Con ed offrire analogici a grandezza naturale, un D-Pad di precisione e dei pulsanti dorsali dalle dimensioni particolarmente grandi. Hori Split Pad Pro vi offre anche la possibilità di riprogrammare i grilletti posteriori e rimappare i vostri pulsanti, oltre ad avere una comoda modalità turbo. Nonostante le dimensioni di questo prodotto, la console non avrà problemi ad incastrarsi agilmente nella dock, anche con il vostro pad ancora attaccato. Ideale per chi non vuole rinunciare a prestazioni top in nessun momento.

Hori Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe – Il miglior volante

Se siete amanti dei giochi di corsa, vi proponiamo quello che attualmente è il miglior volante disponibile per Nintendo Switch. Si tratta di un Racing Wheel a grandezza naturale, con levette e pedali inclusi per farvi sentire dei veri e propri professionisti delle corse. Hori Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe è realizzato su licenza ufficiale Nintendo e disegnato per essere utilizzato con Mario Kart 8 Deluxe, anche se è naturalmente compatibile con qualunque gioco di corsa presente sulla console. Potrete fissare l’articolo con un morsetto o sfruttando delle ventose, a seconda del tipo di superficie su cui volete posizionare il volante. I pulsanti presenti sono inoltre interamente rimappabili, permettendovi di personalizzare pienamente il vostro stile di guida. Il prodotto è disponibile anche in una versione mini, più compatta ed ideale per i giocatori più piccoli.

TFY Supporto in silicone per poggiatesta – Per giocare in multiplayer in auto

I giochi in multiplayer sono uno dei tanti punti di forza di questa console incredibilmente versatile. Riuscire a giocare con i propri fratelli, sorelle o amici in auto può essere però molto difficoltoso vista la natura da console portatile. Questo prodotto è dunque particolarmente indicato per chiunque possieda giocatori abbastanza giovani e voglia aiutarli a passare il tempo divertendosi durante lunghi viaggi in macchina. TFY Supporto in silicone per poggiatesta è una pratica custodia disegnata esclusivamente per questa console e studiata esclusivamente per non riportare graffi, appoggiandosi comodamente al poggiatesta della vostra auto e permettendovi di poter giocare in tutta comodità.

Come scegliere gli accessori per Nintendo Switch

Compatibilità

Prima di acquistare un qualunque accessorio per Nintendo Switch, dovete assicurarvi che sia perfettamente compatibile con la vostra console, in particolare per quanto riguarda le componenti di tipo hardware come schede SD, caricabatterie ed altri adattatori. Se qualcosa non è infatti stato disegnato tenendo a mente le caratteristiche tecniche della console, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti che potrebbero perfino arrivare a danneggiarla. Tutti gli accessori da noi scelti tengono conto di questa problematica ed assicurano una performance eccezionale in qualunque situazione.

Funzionalità

Perché valga la pena di acquistare un accessorio per Nintendo Switch, esso deve anche essere in grado di offrire delle funzionalità che migliorino la propria esperienza di gioco. Questo tipo di caratteristiche ovviamente cambierà a seconda dell’accessorio preso in considerazione, che andrà analizzato accuratamente. Ad esempio, una pellicola dovrà essere particolarmente resistente e tenere conto delle situazioni di stress a cui può essere sottoposta la console, mentre una custodia dovrà essere in grado di fornire abbastanza spazio per proteggere non solo Nintendo Switch ma anche altri utili accessori. I migliori accessori Nintendo Switch sono in grado inoltre di compensare alcuni difetti e potenziali problematiche che potrebbero occorrere durante il loro utilizzo.

Materiali

Trattandosi di un mercato in cui vi è una elevata prevalenza di prodotti a basso costo, fate molta attenzione alla qualità dei materiali utilizzati. Molte impugnature per Joy Con sono infatti realizzate in plastica di scarsa qualità che dopo poco tempo risentirà inevitabilmente dell’usura. Se non si tratta di prodotti su licenza ufficiale e sono anche particolarmente economici, assicuratevi che siano realizzati con tipologie di termoplastica maggiormente resistenti rispetto alla norma. Per esempio, gli articoli costruiti in ABS rappresentano una buona alternativa rispetto a soluzioni maggiormente costose. Nel caso di prodotti con una fascia di prezzo più elevata saranno invece solitamente impiegati alluminio o fibra di carbonio, in quanto materiali altrettanto flessibili ma molto più resistenti ed adatti a lunghi utilizzi. Le migliori pellicole protettive dovranno inoltre essere in vetro temperato, il materiale perfetto per impedire qualunque graffio.

Ergonomia

Infine, i migliori accessori per Switch non devono essere particolarmente ingombranti, ma devono poter offrire delle comodità tali da migliorare la nostra esperienza di gioco. Questo criterio è particolarmente importante nel caso di accessori che tengano ben custoditi i nostri Joy Con, come impugnature e dock di ricarica. Il Joy Con deve poter essere in grado di scorrere ed agganciarsi adeguatamente all’accessorio, essere di facile utilizzo e, nel caso delle impugnature, il prodotto deve risultare comodo da tenere in mano. Che sia un semplice grip o un controller vero e proprio, il nostro feeling dovrà essere eccezionale ed ideale anche per utilizzi prolungati.