Metroid Prime Remastered: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Già disponibile in formato digitale, la splendida versione rimasterizzata del leggendario Metroid Prime per Nintendo Switch arriverà presto nei negozi anche in formato digitale. Uscito originariamente su Nintendo GameCube nel 2002, il titolo è diventato rapidamente il preferito dai fan e rimane un classico amato ancora oggi. Ora, con l’uscita di Metroid Prime Remastered, i giocatori possono rivivere l’avventura con una grafica aggiornata e un gameplay migliorato.

Metroid Prime Remastered segue le avventure di Samus Aran, una cacciatrice di taglie inviata a indagare sulla minaccia dei pirati spaziali sul pianeta Tallon IV. Durante l’esplorazione del pianeta, scoprirete antichi manufatti Chozo e combatterete contro pericolose creature, tra cui i malvagi Metroid.

Uno dei principali punti di forza di Metroid Prime Remastered è la sua grafica aggiornata. Il gioco ha subito un notevole lifting, con texture ad alta definizione ed effetti di luce migliorati. Il titolo gira a 60 fotogrammi al secondo, offrendo ai giocatori un’esperienza fluida e coinvolgente.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che “c’è poco da aggiungere nel raccontare un videogioco che 20 anni fa ha settato molti degli standard attuali delle avventure in prima persona. Se non che, con Metroid Prime Remastered, ora è possibile riviverlo in una versione definitivamente migliore, perfetta, che rende giustizia ad un capolavoro degno di essere chiamato con l’accezione più fulgida del termine. Una vera sorpresa, un ritorno luminoso oscurato solo parzialmente dall’assenza di un pacchetto con la trilogia completa di Metroid Prime“.

Metroid Prime Remastered sarà lanciato il 3 marzo 2023 in esclusiva per Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.