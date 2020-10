Il regista del film di Metal Gear Solid mostra le Nike che tutti vorremmo avere

Come forse saprete, il regista Jordan Vogt-Roberts è da tempo al lavoro sul film basato sul franchise di Metal Gear Solid, ispirato – ovviamente – alla celebre serie di videogiochi ideata da Hideo Kojima.

La pellicola è attualmente in pre-produzione, sebbene l’emergenza sanitaria mondiale ha sicuramente rallentato (e di molto) lo sviluppo del progetto.

Nel frattempo, Vogt-Roberts sembra divertirsi sui social, pubblicando alcune immagini che non possono non stuzzicare la fantasia di tutti i fan della saga dedicata a Snake e soci.

Un'immagine del porting PC del primo Metal Gear Solid.

Vogt-Roberts ha infatti pubblicato le immagini delle storiche scarpe Nike Air Jordan personalizzate per celebrare l’anniversario dell’uscita nordamericana del primissimo Metal Gear Solid per la PlayStation a 32-bit.

L’artista Bud Sanfilippo si è occupato di dare “vita” alle sneaker a tema MGS e il risultato è davvero fuori scala, come potete vedere coi vostri occhi poco più in basso.

Today is the North American 22nd anniversary of @HIDEO_KOJIMA_EN’s PS1 masterpiece METAL GEAR SOLID. It changed me. To celebrate, I commissioned artist @bud_sanfilippo (SG Customs) to riff on Yoji Shinkawa’s iconic brush strokes & colors. Off-White Jordan x Shinkawa-San 1❗️ pic.twitter.com/dOIJ0632rv — Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) October 21, 2020

Meglio specificarlo subito: al momento le Air Jordan di Metal Gear Solid non sono in vendita, ragion per cui riponete pure il portafogli e mettevi l’animo in pace.

Ricordiamo anche Vogt-Robert ha confermato alcuni mesi fa che una sceneggiatura preliminare del film dedicato a Snake è stata ultimata, sebbene manchi ancora la luce verde da parte dello studio per dare il via ai lavori. Il regista desidera infatti assicurarsi che il film venga realizzato nel modo migliore (e con il budget più alto possibile), in modo da portare sul grande schermo la “versione perfetta” della saga di Hideo Kojima.

