Mario Kart Live Home, rivenditori svelano anche il prezzo

Non scopriamo certo oggi che Nintendo ami sperimentare, mescolando in modo tutto suo (pensate a Wii, ma anche a Ring Fit Adventure, a Nintendo Labo, agli amiibo…) il mondo dei suoi videogiochi più famosi e quello reale. Anche Mario Kart Live Home si aggiunge all’elenco di questo tipo di esperimenti, dal momento che vi consentirà di portare a casa dei kart come quelli della famosa serie Mario Kart, ma di farli correre per la vostra casa, controllati da Nintendo Switch.

Quest’esperienza in realtà aumentata, spiega la casa di Kyoto, è totalmente affidata alle mani del giocatore, attraverso Switch o Switch Lite: «il kart accelera nel mondo reale quando i giocatori ottengono un turbo nel gioco, si ferma quando viene colpito da uno strumento e reagisce in tanti altri modi diversi a seconda della gara. I giocatori hanno a disposizione delle porte per tracciare i circuiti nella loro casa e l’unico limite è la loro immaginazione» ci ha esplicato Nintendo.

È prevista anche una modalità di multiplayer locale fino a tre giocatori, ma in caso non ci fossero disponibili amici o conoscente, potrete anche divertirvi da soli, sfidando i Bowserotti nei gran premi che vi consentono di sbloccare skin per i circuiti e costumi per Mario e Luigi, che inaugurano la serie di kart disponibili.

Il gioco sarà in vendita dal 16 ottobre e, mentre Nintendo non aveva ancora comunicato quale sarebbe stato il prezzo ufficiale, alcuni rivenditori europei lo hanno aggiunto al loro listino indicando che dovremo pagare 99,99 euro per portare a casa il gioco in realtà aumentata + il kart (che sia di Mario o di Luigi). Per l’Italia, secondo il rivenditore GameStop, il prezzo dovrebbe però essere pari a 109,99€. Nella confezione sono incluse anche le barriere per delimitare il tracciato all’interno della vostra casa.

Attendiamo ora l'apertura dei pre-ordini anche in Italia, che non mancheremo di segnalarvi.