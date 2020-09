Mafia Definitive Edition parte bene (ma non troppo) nella prima tornata di recensioni

Previsto ufficialmente durante la giornata di domani, 25 settembre, Mafia Definitive Edition è il remake del titolo uscito originariamente nel 2002. Questo rifacimento offrirà una sceneggiatura aggiornata con nuovi dialoghi, storie secondarie ampliate e cutscene extra, portandoci ancora una volta nella città di Lost Heaven, Illinois, nei pericolosi anni ’30.

Nella nostra recensione pubblicata poche ore fa vi abbiamo rivelato che il gioco è un’operazione coraggiosa, sia per il materiale d’origine particolarmente amato dagli appassionati, sia per lo scopo ambizioso che si è posto, ovvero proporre un rifacimento che fosse al contempo anche un ampliamento.

Un'immagine del remake di Mafia.

Nel frattempo, su Metacritic sono da poco apparse le prime recensioni internazionali dedicate al titolo 2K. Relativamente alla versione PS4, al momento in cui scriviamo abbiamo un punteggio totale di 77, su Xbox One 82 e su PC 78. Insomma, un risultato buono ma non certo straordinario (nonostante la media voto possa in ogni caso salire nelle prossime settimane).

Ecco, poco sotto, alcuni dei voti relativi alla versione PS4:

91 – Player 2

90 – Digitally Downloaded

85 – Hobby Consolas

80 – IGN USA

78 – Power Unlimited

70 – Game Rant

70 – Push Square

55 – Game Informer

Inizialmente previsto per il 28 agosto di quest’anno, Mafia Definitive Edition – sviluppato dai ragazzi del team Hangar 13 – è stato rinviato a causa dei rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria mondiale.

Prenotando il titolo si potrà in ogni caso mettere le mani il pacchetto bonus chiamato “Chicago Outfit”, che comprende il vestito esclusivo “Il Don”, la limousine Smith V12 e la skin per pistola Gold semiautomatica. Ma non solo: chiunque deciderà di effettuare il preordine avrà modo di sbloccare l’abito e il taxi di Tommy nelle Definitive Edition di Mafia II e Mafia III.