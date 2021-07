Macbook, iMac e tanti accessori Apple a prezzi imperdibili da MediaWorld

La nota catena MediaWorld ha lanciato per l’occasione una promozione imperdibile, chiamata Settimana Mac, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi Apple MacBook, MacBook Air, MacBook Pro e iMac, nonché vari relativi accessori, a prezzi imperdibili.

Inoltre, con l’acquisto di un MacBook Pro o di un MacBook Air, avrete subito una Gift Card del valore di 50€ da spendere nei negozi della catena o direttamente sul sito. Le offerte son valide sino a domenica 11 luglio e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tra i tanti articoli proposti dal portale, vi segnaliamo in particolar modo il notebook APPLE MacBook Air a soli 1.249€, rispetto agli usuali 1.429,90€ di listino, per un risparmio reale di 180€.

Sotto la scocca, il notebook APPLE MacBook Air è animato dal nuovo SoC proprietario M1 dotato di otto core, accompagnato da 8GB di RAM e 512GB di archiviazione interna su un veloce SSD NVMe, mentre la parte grafica è gestita dalla GPU integrata. Il dispositivo è completamente silenzioso, data l’assenza di ventole, ed è in grado di offrire prestazioni ottimali e un’elevata autonomia.

Il computer portatile APPLE MacBook Air è dotato di un display retina da 13,3″ IPS con la risoluzione di 2.560×1.600 pixel. Non manca neppure il supporto alla tecnologia True Tone, tramite la quale la gradazione cromatica viene regolata in modo automatico in base ai colori presenti nell’ambiente per fornire un comfort ottimale in qualsiasi circostanza.

Le offerte incluse in quest Settimana Mac di MediaWorld sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

