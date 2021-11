Life is Strange: True Colors e le sue colorate emozioni sono realtà grazie agli studenti dello IED

Quando vi abbiamo parlato, sulle nostre pagine, di Life is Strange: True Colors, abbiamo evidenziato la grande capacità del gioco di Deck Nine e Square Enix di mettere in scena il grande (e sottovalutato) potere dell’empatia.

Nei panni di Alex Chen – e chi poteva raccontarcelo meglio di Alex Chen? – ci ritroviamo alle prese non solo con le sue emozioni, ma anche con la straordinaria importanza di quelle delle persone che le stanno intorno. Emozioni che, come suggerisce il nome del gioco, sono rappresentate dai colori e che possono influenzare i gesti che compiamo.

Proprio questi colori sono diventati il cuore di un progetto messo insieme dai giovani fashion designer dello IED – Istituto Europeo di Design, che hanno deciso di reinterpretare nella realtà l’iconica giacca di jeans di Alex.

Nelle immagini promozionali e all’interno del gioco, infatti, abbiamo visto la protagonista indossare spesso una giacca che esprime la sua personalità, caratterizzata anche da diverse patch che danno rappresentazione alle sue unicità. Patch a cui si aggiungono ora le creazioni degli studenti, che in uno speciale video realizzato per l’occasione hanno parlato dell’impatto di Alex sulla loro creatività e – tema cardine – del peso delle emozioni.

«Artigianalità italiana per raccontare temi importanti che possono aiutare i giovani adolescenti ad esprimere le proprie emozioni» ci spiega un portavoce di Square Enix, che ci ha raggiunto con il video dedicato all’iniziativa degli studenti dello IED, per illustrarci l’idea. «In questo video raccontano le ispirazioni che hanno seguito nel processo creativo e progettuale».

Vi ricordiamo che Life is Strange: True Colors vi permette di vestire i panni di Alex Chen che, come da tradizione nella saga, è dotata di un potere soprannaturale che ha cercato di tenere nascosto il più a lungo possibile: la giovane, infatti, ha la “maledizione” di vedere le emozioni più intense delle altre persone, che le appaiono come un’aura colorata intorno alla loro sagoma.

Sapere cosa gli altri provano può essere una fortuna, ma anche no: Alex deve fare i conti con i veri sentimenti di chi le sta intorno, anche quelli più negativi, e non sempre sarà facile ammettere di non poter fare niente per cambiarli. Riuscirà, però, almeno a non interiorizzarli per non finire schiacciata dalla forza delle emozioni?