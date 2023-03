LG C2, ottima smart TV OLED da 48″, oggi a meno di 1000€!

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino al prossimo 29 marzo, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate la smart TV LG OLED Evo 4k OLED48C24LA, che potete ora acquistare a un prezzo imperdibile.

Solitamente la smart TV LG OLED Evo 4K OLED48C24LA viene proposto a 1.699€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 949€, con uno sconto del 44%, pari a un risparmio reale di 750€. Si tratta dell’occasione perfetta per avere un’ottima smart TV a un prezzo eccezionale.

La smart TV LG OLED Evo 4K OLED48C24LA, dotata di un magnifico pannello OLED da 48″ con pixel autoilluminanti, offre neri assoluti, un altissimo contrasto e colori estremamente realistici. Il dispositivo è alimentato dal potente processore 4K α9 di quinta generazione con intelligenza artificiale, un chip che utilizza algoritmi di deep learning per analizzare e ottimizzare i contenuti visualizzati.

Ideale anche per il gaming, la smart TV LG OLED Evo 4K OLED48C24LA dispone di un ingresso HDMI 2.1 con pieno supporto alle tecnologie più recenti per console e schede video, come il VRR, che offre un refresh rate dinamico fino a 120Hz per garantire un’esperienza fluida.

La smart TV LG OLED Evo 4K OLED48C24LA è dotata del sistema operativo WebOS, che consente di accedere a un’ampia varietà di applicazioni, tra cui quelle dedicate ai più popolari servizi di streaming come YouTube, Netflix, Prime Video e Disney+.

