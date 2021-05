Le migliori offerte della Amazon Gaming Week

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 16 maggio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! I prodotti in offerte sono davvero tantissimi e sul nostro sito trovate varie notizie dedicati a singoli marchi o categorie di offerte. Tuttavia, abbiamo deciso di fare una scrematura degli sconti migliori attualmente in corso, così da fornirvi la possibilità di puntare subito agli affari imperdibili e risparmiare diverse decine di euro sui vostri acquisti.

Nel caso foste interessati ai notebook gaming, vi segnaliamo in particolar modo Lenovo Legion 5, proposto a soli 1.399€, rispetto agli 1.699€ usuali di listino, per un risparmio reale di 300€. Il computer è equipaggiato con un monitor 15,6″ IPS in full HD a 144 Hz, con un refresh rate ideale anche per godere al massimo dei videogiochi che richiedono particolare velocità.

Ad animare il notebook è un processore Intel Core i7-10750H, dotato di sei core e dodici thread, mentre la forza bruta per il gaming è affidata alla scheda grafica NVIDIA GTX 1660 Ti con 6 GB GDDR6 che garantisce performance ottimali anche con i videogiochi più recenti.

Per prestazioni ancora migliori, Lenovo ha deciso di installare nel notebook un SSD da 256 GB, accompagnato da un hard disk tradizionale da 1TB. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM, mentre gli input sono affidati a una tastiera retroilluminata RGB con layout interamente in italiano, gestibile e personalizzabile con software già installato.

Se, invece, stavate pensando di acquistare un nuovo monitor gaming, vi consigliamo senza ombra di dubbio l’MSI Optix MPG341CQR, che potete portarvi a casa a soli 749,90€, rispetto agli usali 899€, per un risparmio reale di oltre 149 euro.

Il dispositivo è equipaggiato con un pannello VA curvo da 34″ a risoluzione 3440×1440 pixel in formato 21:9 con raggio di curvatura 1800R. La frequenza di aggiornamento del display è pari a 120Hz, mentre il tempo di risposta è di un solo ms, consentendo di avere un’elevata responsività ai comandi ed una visione sempre ultra fluida.

Il monitor gaming MSI Optix MPG341CQR è certificato DisplayHDR 400 e quindi è in grado di produrre immagini con maggiori dettagli, una gamma più ampia di colori e un aspetto più simile a quello che viene visto dall’occhio umano rispetto ai monitor tradizionali.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

