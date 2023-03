L’acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft potrebbe essere arrivata alla fine

La questione legata alla fusione tra Xbox e Activision-Blizzard potrebbe essere arrivata quasi all’epilogo, dopo che in queste settimane sono continuati ad arrivare blocchi e posticipi circa l’accordo multimilionario.

La vicenda, lo ricordiamo per chi ancora non lo sapesse, ha riguardato anche Xbox Game Pass, sebbene la luce alla fine del tunnel inizia a intravedersi.

Dopo che negli ultimi tempi la FTC aveva tentato di ostacolare l’Europa relativamente all’acquisizione, è ora il momento di una novità che potrebbe mettere la parola fine al tutto.

Difatti, dopo che l’antitrust neozelandese aveva scelto di rinviare a sorpresa la propria decisione finale sull’affare tra Xbox e Activision-Blizzard, la CMA britannica sembra ora approvare l’acquisizione da parte di Microsoft.

Come riportato in queste ore, la CMA ha cambiato radicalmente la sua posizione sull’acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft.

L’autorità di regolamentazione britannica avrebbe deciso di approvare l’operazione, sebbene in maniera ancora provvisoria.

All’interno di un nuovo documento pubblicato in queste ore (lo potete leggere a questo indirizzo), si può leggere infatti che la CMA avrebbe concluso provvisoriamente che l’acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft non si tradurrà in una riduzione sostanziale della competitività per quanto riguarda il mercato videoludico console nel Regno Unito.

Poco sotto, il tweet di Christopher Dring di GamesIndustry.biz che confermerebbe la notizia.

"The CMA has provisionally concluded that the anticipated acquisition by Microsoft Corporation of Activision Blizzard will not result in a substantial lessening of competition in relation to console gaming in the UK" — Christopher Dring (@Chris_Dring) March 24, 2023

In altre parole, sembra proprio che l’antitrust britannica abbia infine deciso di approvare – seppur non definitivamente – l’acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft.

Resta ora da vedere se e quando verremo informati di una data da segnare in rosso sul calendario, in modo che questa lunga parentesi venga archiviata una volta per tutte. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo che alcuni mesi fa i rappresentanti dell’European Games Developer Federation si erano detti più che favorevoli all’accordo che dovrebbe portare Activision-Blizzard tra le fila di Xbox.

Nel mentre, Microsoft ha da poco anche stretto un accordo con Boosteroid per portare giochi first-party Xbox sulla piattaforma di cloud gaming, tra cui Call of Duty.