La Night City di Cyberpunk 2077 non è grande come sembra, ci sono le prove

È passato un po’ di tempo dall’uscita di Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red e i fan hanno avuto il tempo di confrontare la sua mappa con quella di altri giochi e, ora, con quella della città reale di San Francisco.

L’RPG fantascientifico di CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, permette infatti di esplorare in lungo e largo l’ormai celebre Night City.

Come vi abbiamo raccontato anche in un nostro speciale, Night City è «il peggior posto in cui vivere in America, un luogo dove il futuro è incerto che tu sia un privilegiato oppure no».

Ora, come riportato anche da Game Rant, grazie ad alcuni confronti, è diventato evidente che la città del gioco non è così grande come sembra.

Night City sarà anche densa, ma in termini di superficie totale è sorprendentemente compatta. Come sottolineato dall’utente di Reddit ‘seashellvalley760’ la città del gioco è davvero minuscola se paragonata a qualsiasi altra metropoli nel mondo reale.

Infatti, se sovrapposta a una mappa della San Francisco dei giorni nostri, la città di CDPR occupa a malapena un quinto della città americana.

Questo potrebbe forse essere spiegato dalla verticalità senza precedenti di Night City, ma, con ogni probabilità, è il risultato delle attuali limitazioni di progettazione. Poco sotto, l’immagine comparativa.

Se anche il sequel Cyberpunk 2077, recentemente confermato, dovesse svolgersi a Night City, ci sarebbe sicuramente da tenere in considerazione un potenziale di espansione.

Tuttavia, per il momento, la situazione è questa, inclusa quella che ci attende nell’imminente espansione premium Phantom Liberty.

La città di San Francisco è apparsa nei videogiochi in più di un’occasione: titoli come Watch Dogs 2, Driver: San Francisco e persino Horizon: Forbidden West hanno offerto nuove interpretazioni della Bay Area del mondo reale e, per quanto impressionanti, la realtà li ha sempre battuti in termini di dimensioni.

Parlando ancora del gioco di CDPR, alcuni appassionati hanno deciso che era giunto il momento di aumentare considerevolmente il traffico a Night City.