Koei Tecmo al lavoro su una nuova (grande) IP per PS5 e Series X

Durante la generazione attuale, Koei Tecmo non se n’è sicuramente stata con le mani in mano: la casa di sviluppo giapponese ha infatti dato alla luce titoli come NiOh (e il suo sequel) e l’ormai imminente Hyrule Warriors: L’era della calamità, entrambi particolarmente graditi da critica e pubblico.

Ora, come reso noto in un recente report finanziario (via DualShockers) la compagnia nipponica ha dichiarato di star già lavorando a una nuova proprietà intellettuale, ancora non annunciata ma in dirittura d’arrivo nel 2022.

Koei ha intenzione di fare le cose ancora più in grande rispetto al passato, visto che prevede di vendere circa 5 milioni di copie di questo nuovo progetto.

Un'immagine del nuovo Hyrule Warriors.

Poco sotto, la dichiarazione ufficiale di un portavoce della compagnia:

Le ragioni alla base del ritardo: approfittare delle elevate prestazioni delle nuove console. Dare al nostro titolo originale un livello di qualità appropriato per un gioco che mira a vendere oltre 5 milioni di copie.

Sembra quindi certo che questa nuova e misteriosa IP sarà sviluppata con in mente le console next-gen, ossia PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ma non solo: il presidente di Koei Tecmo, Yoichi Erikawa, ha anche reso noto ad aprile di quest’anno che lo sviluppo di questo gioco è attualmente nelle fasi finali, visto anche che l’obiettivo della compagnia è quello di fare uscire un titolo per console in grado di far registrare tra le 2 e le 5 milioni di copie in un solo anno finanziario.

Staremo a vedere se con questa nuova IP prevista su console di nuova generazione il traguardo sarà raggiunto senza colpo ferire.

Ricordiamo che i prossimi titoli targati Koei Tecmo a raggiungere gli scaffali dei negozi saranno Hyrule Warriors: L’era della calamità per console Nintendo Switch (previsto per il 20 novembre 2020) e Atelier Ryza 2 su PC via Steam, PS4, PS5 e Switch (atteso per il 26 gennaio 2021).