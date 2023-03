Kirby Star Allies per Nintendo Switch ora con uno sconto del 17%!

Possedete un Nintendo Switch, ma non avete ancora messo le mani sopra Kirby Star Allies? Oggi è il vostro giorno fortunato. Infatti, il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il titolo a un prezzo davvero conveniente!

Kirby Star Allies segue le avventure di Kirby, una creatura rosa e sferica che può inghiottire i suoi nemici e acquisire le loro abilità. Nel titolo, il protagonista ha la possibilità di reclutare nemici e trasformarli in suoi alleati, creando così un gruppo di quattro personaggi.

Kirby Star Allies presenta una varietà di livelli con ambientazioni diverse, da foreste incantate a caverne sotterranee, e una grande varietà di nemici con cui combattere. Inoltre, ogni personaggio del gruppo ha le proprie abilità speciali che possono essere utilizzate per risolvere enigmi e superare gli ostacoli. Kirby Star Allies offre anche una modalità multiplayer, in cui fino a quattro giocatori possono collaborare per completare i livelli insieme

Nella nostra recensione, dove Kirby Star Allies ha ottenuto un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “Kirby Star Allies costituisce un altro, ottimo tassello nella lunga storia di questa longeva serie, che si avvale contemporaneamente del solido gameplay che da sempre la contraddistingue e, al contempo, di una novità che rende l’esperienza fresca e divertente, anche grazie alla possibilità di essere giocato con gli amici“.

Solitamente, Kirby Star Allies per Nintendo Switch viene proposto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 49,90€, con uno sconto del 17%. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo titolo a prezzo scontato!

