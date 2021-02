It Takes Two ci gira sul vostro PC? Ecco la risposta

Dopo il successo di critica e pubblico di A Way Out, Hazelight Studios si prepara a tornare sulle scene con It Takes Two, nuovo gioco che punta tutto sulla cooperativa.

Ora, il publisher Electronic Arts ha svelato i requisiti minimi e raccomandati del gioco, il quale non sembra aver bisogno di un mostro di potenza per far girare decentemente il tutto.

Si parla infatti di una scheda Nvidia GeForce GTX 660 o AMD R7 260x nella modalità base, passando per una Nvidia GeForce GTX 980 o AMD R9 290X per quella consigliata.

Requisiti minimi

Processore e sistema operativo a 64 bit

SO: Windows 8.1 64-bit o Windows 10 64-bit

Processore Intel Core i3-2100T o AMD FX 6100

Memoria di 8GB di RAM

Scheda video Nvidia GeForce GTX 660 o AMD R7 260x

DirectX Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50GB di spazio disponibile

Requisiti raccomandati

Processore e sistema operativo a 64 bit

SO: Windows 8.1 64-bit o Windows 10 64-bit

Processore Intel Core i5 3570K or AMD Ryzen 3 1300x

Memoria: 16GB di RAM

Scheda video Nvidia GeForce GTX 980 o AMD R9 290X

DirectX Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50GB di spazio disponibile

In It Takes Two, i giocatori controlleranno due bambole di una ragazzina che isola dal mondo reale in cui i genitori sono alla fine del loro rapporto sentimentale.

Il gioco sarà di fatto una produzione cooperativa in cui due utenti saranno chiamati a controllare le due bambole attraverso una serie di mondi fantastici.

It Takes Two arriverà il 26 marzo 2021 su PC via Origins e Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.