iPhone 14 Pro in sconto: puoi pagarlo anche a rate!

Il gigante dell’e-commerce Amazon ha lanciato un’imperdibile offerta sul modello più recente di iPhone, vale a dire iPhone 14 Pro, che vi permetterà di averlo a prezzo scontato e pagandolo anche in cinque comode rate a tasso zero!

Come vi dicevamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Apple iPhone 14 Pro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.313€, rispetto agli usuali 1.385€ di listino, con uno sconto del 5% e un risparmio reale di 72€.

iPhone 14 Pro presenta caratteristiche all’avanguardia, tra cui la funzione Dynamic Island, che combina hardware e software per visualizzare informazioni in tempo reale senza interrompere l’attività in corso. Inoltre, il display è sempre acceso, consentendo di visualizzare la schermata di blocco senza bisogno di toccarlo.

Il comparto fotocamere è stato ulteriormente migliorato, con una camera principale da 48 MP che offre risoluzione 4 volte superiore rispetto al passato e in grado di catturare dettagli sorprendenti. Inoltre, il sistema di fotocamere dispone di maggiori possibilità di zoom, grazie alla presenza di un teleobiettivo 2x di qualità ottica. Con la modalità Cinema, è possibile registrare video in 4K HDR a 24 fps, lo standard utilizzato nei film.

iPhone 14 Pro offre anche varie opzioni per massimizzare la vostra sicurezza: può riconoscere un incidente d’auto grave, chiamare i soccorsi e avvisare i contatti di emergenza. Dispone inoltre del più avanzato chip per smartphone, A16 Bionic, e una batteria che dura un giorno intero.

