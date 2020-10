Indie Mega Week Sale: fino al 90% sui titoli Indie di Humble Bundle!

Il noto portale Humble Bundle ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di risparmiare sino al 96% su tantissimi videogiochi realizzati da studi indipendenti. La scelta è davvero vasta e sicuramente troverete all’interno del catalogo diversi prodotti che cattureranno il vostro interesse.

Ad esempio, potete acquistare l’apprezzato SuperHot: Mind Control Delete a soli 14,99€, rispetto ai 24,99€ di listino. Terzo gioco del franchise di SuperHot, Mind Control Delete vi offre una visione più completa del mondo di SuperHot, più storia e più gameplay unico. Nel titolo il tempo si muove solo quando vi muoverete voi ed i nemici incombono da ogni lato. Nella nostra recensione avevamo affermato che «Superhot è un chiaro esempio di come non ci sia sempre bisogno di grandi budget per creare un ottimo prodotto ma, a volte, può bastare anche “solo” una buona dose di inventiva e originalità. La solidità del gameplay ed il suo concept assolutamente originale rappresentato una ventata d’aria nel mondo degli FPS e vogliamo proprio dirlo: è un genere che ne aveva un gran bisogno.»

Piuttosto interessanti anche i due capitoli di Shadow Warrior. Il titolo racconta l’originale storia di Lo Wang, lo shogun della Zilla Enterprise che riceve dal suo disonesto datore di lavoro l’ordine di trovare una lama leggendaria con poteri infiniti. Tradito e ridotto in fin di vita, Lo Wang viene a sapere che c’è un collegamento tra la lama e alcuni antichi dei di un altro regno che vogliono distruggere il nostro mondo. Il titolo offre un’incessante azione a base di sparatorie e brutali combattimenti con la spada.

Se preferire qualcosa dallo stile più retrò, The Messenger potrebbe fare davvero al vostro caso. Il titolo è un action platform 2D che offre idee brillanti ed una cura per i dettagli che rasenta il maniacale. Consigliato assolutamente a tutti coloro che amano i prodotti ispirati all’epoca 8/16 bit.