I giocatori di PS3 e PS Vita non possono scaricare i giochi acquistati dal PS Store

PS3 e PS Vita sono due console ormai parcheggiate da Sony da diversi mesi, sebbene è notizia di poco fa che i giocatori non riescono più scaricare giochi dal PS Store delle due storiche piattaforme.

La notizia ha sicuramente lasciato stupiti tutti i possessori di una PlayStation 3 o una PlayStation Vita (che tra le altre cose è avvistabile anche su Amazon).

Dopo quindi che le due piattaforme si sono aggiornate, ormai diversi mesi fa, sembra proprio che questo problema sia emerso in maniera piuttosto fastidiosa.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, quindi, sembra proprio che i giocatori di PS3 e PS Vita non riescano a scaricare i giochi acquistati dal PlayStation Store.

Su Reddit sono state aperte diverse discussioni per analizzare il problema nel dettaglio: alcuni utenti hanno ipotizzato che il problema si verifichi solo per i giochi con licenze scadute che devono essere riattivate.

«Si è verificato un errore durante l’operazione di installazione – (80029509)», si legge infatti in uno di questi messaggi di errore riportati in rete.

Martedì 28 febbraio, Sony ha distribuito un aggiornamento del firmware per la PS3 con la patch standard atta a «migliorare le prestazioni del sistema».

Mentre alcuni utenti pensano che sia stato l’aggiornamento del firmware a “rompere” i download del PS Store, i commenti di diversi giocatori suggeriscono che il problema sia precedente all’aggiornamento.

Inoltre, dato che anche la PS Vita è stata “colpita” dal problema, l’aggiornamento del firmware di PS3 non può essere responsabile dei problemi di download.

Alcuni giocatori sono riusciti ad avere fortuna, facendo diversi tentativi per scaricare i loro giochi e infine riuscendoci. Altri hanno invece reso noto di aver dovuto aspettare qualche ora prima di riprovare, oppure di aver tentato di scaricare il tutto il giorno successivo.

Non è noto al momento quando e se Sony risolverà il problema. Vi terremo ovviamente aggiornati in caso ci fossero novità in tal senso.

Restando in tema, anche PS4 ha da poco ricevuto l’aggiornamento 10.50, che si presenta con diverse novità piuttosto interessanti: ecco cosa cambia con la patch.

Ma non solo: una nuova demo esclusiva è disponibile da poche ore su PlayStation Plus Premium, ma solo per un periodo limitato.

Infine, cogliamo l’occasione anche per ricordarvi che da poche ore sono infatti disponibili i nuovi giochi gratis di marzo di PlayStation Plus. Non fateveli sfuggire!