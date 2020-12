Humble Bundle ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permetterà di acquistare un gran numero di titoli pubblicati da Bethesda a prezzi davvero bassissimi.

Ad esempio, tra i vari titoli presenti in offerta trovate Doom Eternal, seguito del reboot della serie del 2016, che ci mette ancora una volta nei panni del Doom Slayer contro orde demoni che ora hanno infestato la Terra. Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una colonna sonora dal ritmo incalzante composta da Mick Gordon, il titolo è uno sparatutto di pregevole fattura che mette a disposizione del giocatore chicche come un lanciafiamme da spalla e la lama Doom retrattile da polso.

Continuiamo con The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, titolo che porta sui vostri schermi l’epico fantasy con un maggiore dettaglio grafico. La Special Edition include il gioco completo e tutti gli add-on, più nuove funzionalità, come grafica ed effetti rinnovati, raggi di luce volumetrici, campo visivo dinamico, superfici riflettenti e altro ancora.

Infine, Fallout 4: Game Of The Year Edition vi terrà davvero impegnati a lungo grazie alla presenza del gioco base e tutte le sue varie espansioni. Come unico sopravvissuto del Vault 111 dovrete affrontare un mondo distrutto dalla guerra nucleare. Ogni istante è una lotta per la sopravvivenza e ogni scelta spetta a voi e solo voi potrete ricostruire e definire il destino della Zona Contaminata.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi ricordiamo di consultare il catalogo completo dei prodotti in offerta direttamente a questo indirizzo.

Humble Bundle: sconti fino all’80% sui giochi Bethesda! – La nostra selezione