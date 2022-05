Huawei Watch Fit a metà prezzo su Amazon!

Se stavate pensando di acquistare un nuovo smartwatch per monitorare le vostre attività quotidiane con precisione? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere lo Huawei Watch Fit a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Lo smartwatch Huawei Watch Fit è pensato per tutti gli sportivi che vogliono monitorare le proprie attività sportive e salute. Il suo quadrante integra un display AMOLED rettangolare da 1,64″ con una risoluzione di 280×456 pixel, al quale si affianca a una batteria che dura fino a dieci giorni. Il risultato è uno smartwatch di affidabilità estrema, che potete abbinare tanto alle vostre attività sportive quanto a un outfit da lavoro più formale.

Lo smartwatch Huawei Watch Fit è dotato di un’architettura a doppio chipset che, oltre a migliorare le prestazioni, permette di ottimizzare al meglio le risorse e, grazie alla tecnologia di ricarica veloce, con soli cinque minuti di ricarica avrete un’intera giornata di autonomia.

Lo smartwatch Huawei Watch Fit fornisce dati di allenamento precisi e in tempo reale per 12 modalità di sport professionali e, impiegando la tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca Huawei TruSeen 4.0, è in grado di registrare accuratamente il vostro battito cardiaco in tempo reale, anche quando state dormendo.

Lo smartwatch Huawei Watch Fit è compatibile con tutti i principali sistemi operativi mobile, quali HarmonyOS, Android e iOS, permettendovi di usarlo con qualsiasi smartphone.

Solitamente lo smartwatch Huawei Watch Fit viene proposto a 99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 49,90€, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di oltre 49€. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un ottimo smartwatch a prezzo scontato.

