Huawei MateBook 16, leggero e potente, con uno sconto di 300 euro su Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che vi propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che è stato lanciato anche uno sconto molto interessante relativo al notebook Huawei Matebook 16, che vi permette di acquistarlo a un prezzo davvero eccezionale.

Il notebook Huawei MateBook 16 si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo con finitura in ceramica sabbiata e al peso di soli 1,99Kg, il tutto in soli 17,8 mm di spessore.

Sotto alla scocca, il notebook Huawei MateBook 16 è animato dal processore AMD Ryzen 7 5800H, accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati.

Il notebook Huawei MateBook 16 è dotato di uno splendido display IPS da 6″ a risoluzione 2520×1680 pixel in formato 3:2 che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva grazie al contrasto di 1500:1 e una fedeltà cromatica assoluta.

Nel caso possediate anche uno smartphone Huawei, il notebook Huawei MateBook 16 supporta la funzionalità Huawei Share, tramite la quale è possibile instaurare una collaborazione multischermo tra il dispositivo mobile e il computer portatile, consentendo l’interazione in tempo reale tra i sistemi e il trasferimento di file e foto in tutta comodità.

Solitamente il notebook Huawei Matebook 16 viene proposto a 1.349€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.049€, con uno sconto del 22% e un risparmio reale di 300€. Si tratta dell’occasione perfetta per avere un notebook potente, leggero e di qualità a prezzo scontato!

