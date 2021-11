Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo settimane di rumor e anticipazioni, Rockstar ha finalmente annunciato ufficialmente Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, raccolta che comprende i primi tre capitoli tridimensionali della storica serie usciti nella prima metà degli anni 2000.

Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition contiene Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, aggiornati con diverse migliorie come una nuova illuminazione e una qualità grafica, nonché risoluzione, decisamente più alta degli originali. Infatti, troveremo texture in alta risoluzione, distanze di visualizzazione superiori e comandi in stile Grand Theft Auto V.

Grand Theft Auto III, ambientato a Liberty City, è stato il primo tiolo della serie a fare il grande salto verso le tre dimensioni. Successivamente, Grand Theft Auto: Vice City ha trasportato i videogiocatori negli anni ’80, in una storia di tradimento e vendetta di Tommy Vercetti all’interno di una città tropicale immersa nelle luci al neon. Infine, Grand Theft Auto: San Andreas, ambientato negli anni ’90, ha come protagonista Carl “CJ” Johnson, il quale dovrà attraversare lo stato di San Andreas per salvare la sua famiglia e prendere il controllo della città.

Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition sarà lanciato il prossimo 7 dicembre per PC Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.