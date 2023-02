Gotham Knights per PS5 a un super prezzo! 47% di sconto!

Anche oggi, giovedì 2 febbraio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione PS5 di Gotham Knights, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,85€, rispetto agli usuali 74,90€ di listino, per un risparmio reale di 35,05€ e uno sconto del 47%.

Gotham Knights è un action RPG che può essere giocato sia in solitario che in co-op per due giocatori. Il sistema di combattimento è molto fluido e simile a quello presente nella serie Arkham, con un focus sulla personalizzazione dei personaggi e lo sviluppo delle loro abilità.

In Gotham Knights, il giocatore affronterà la minaccia della Corte dei Gufi, un gruppo di criminali che rappresenta la principale sfida per gli eroi del gioco. Tra i nemici che dovranno essere sconfitti c’è anche Mr. Freeze, un noto supercriminale dell’universo di Batman.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, «Gotham Knights ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell’universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell’assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce».

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.