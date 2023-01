Google Stadia dice ufficialmente addio: server chiusi per sempre

La casa di Mountain View ha ufficialmente mantenuto le promesse: Google Stadia ha ufficialmente chiuso i battenti proprio pochi istanti fa, dopo essere rimasto online per qualche minuto aggiuntivo rispetto a quanto precedentemente annunciato.

Lo sfortunato servizio di Google venne lanciato ormai più di 3 anni fa e avrebbe dovuto rivoluzionare il mercato, ma a causa di una strategia decisamente discutibile e della concorrenza di servizi agguerriti come il cloud di Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon), la piattaforma non è mai riuscita a riscontrare il successo sperato.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, la pagina ufficiale dedicata a Google Stadia è ancora disponibile online, ma se proverete a giocare con uno dei titoli della vostra raccolta verrete immediatamente buttati fuori e tornerete alla pagina principale.

Proprio come anticipato nelle scorse giornate, Google ha dunque spento ufficialmente i server della propria piattaforma, segnando così il definitivo addio di una piattaforma che avrebbe potuto — e dovuto — essere gestita in modo migliore.

La casa di Mountain View aveva comunque deciso di fare un ultimo regalo ai fan, scegliendo di offrire gratis un ultimo gioco davvero speciale: si tratta infatti di un titolo sviluppato internamente proprio per testare le funzionalità di Stadia.

Google ha svelato che Worm Game — questo il nome dell’ultimo omaggio gratuito — ha incluso anche i nomi di tutti gli sviluppatori che hanno contribuito a rendere questa piattaforma una realtà, celebrati per l’ultima volta anche sui propri canali social:

To our players and partners, our team, community and fans: thank you, for everything.

As of 11:59pm PT today, we're signing off from the cloud. Y'all be good to each other, and stay safe out there.

☁️ pic.twitter.com/aCr0gW8IQq

— Stadia ☁️ (@GoogleStadia) January 18, 2023