Gli autori di BioShock lavorano a un nuovo gioco… di South Park!

Per tutti coloro che sono appassionati e amanti (e ce ne sono molti) dell’ironia tagliente della serie di South Park, nonché dei videogiochi con protagonisti Cartman e soci, potrebbe esserci una bella notizia.

Sembra infatti che sia in sviluppo un nuovo gioco di South Park da parte di Question Games, studio fondato da sviluppatori che hanno lavorato in passato ad alcuni grandi titoli come Bioshock, Bioshock 2, Bioshock Infinite e Dishonored – nonché a South Park: Il Bastone della Verità e Scontri Di-Retti.

La conferma arriva direttamente dal team che ha pubblicato sul sito ufficiale un annuncio di lavoro per la posizione di lead level designer, per lavorare ad un progetto con l’Unreal Engine ambientato nell’universo della famosa serie satirica.

Uno dei requisiti del candidato ideale è quello di aver lavorato almeno una volta a un gioco multiplayer, il che ci fa pensare che questo comparto possa avere un ruolo centrale nel nuovo progetto di Question Games, o che questo potrebbe essere anche completamente incentrato sul multigiocatore.

Inoltre nell’annuncio risulta necessario che il candidato abbia familiarità con le piattaforme moderne quali PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Ricordiamo tra l’altro che South Park: il Bastone della Verità è arrivato anche su console Nintendo Switch, e se volete saperne di più potete leggere la nostra dettagliata recensione per scoprire le peculiarità del titolo basato su uno degli show satirici più amato d’America.

Per i fan del franchise tuttavia non è certo finita qua, poiché c’è un’intera collezione di abbigliamento dedicata a South Park imperdibile per i più appassionati.

Infine, qualcuno ha creato su Dreams una copia della popolarissima serie animata, che stupisce in quanto a dettagli e realizzazione. In attesa di saperne di più sul nuovo misterioso gioco in cantiere, insomma, ci si può sempre sbizzarrire con la fantasia.