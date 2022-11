Ghost of Tsushima, a che punto è il film? Risponde il regista

I lavori per il film di Ghost of Tsushima continuano a procedere con le giuste tempistiche: al momento siamo chiaramente lontani dall’inizio della produzione effettiva, ma i lavori per l’adattamento dell’esclusiva PlayStation sembrano essere promettenti.

L’opera di Sucker Punch (trovate la Director’s Cut su Amazon) è stata una delle più grandi sorprese degli ultimi anni, risultando particolarmente convincente non solo per il suo divertente gameplay, ma anche per la narrazione e uno stile visivo davvero suggestivo.

Ricordiamo che il film sarà diretto da Chad Stahenski, il regista di John Wick che ha già ammesso di voler realizzare il tutto con un cast totalmente giapponese. Un aspetto che potrebbe portarlo a diventare il film tratto da un videogioco più fedele di sempre.

In un’intervista rilasciata a IGN.com (via ComicBook), il regista ha voluto aggiornare i fan sullo stato dei lavori sull’adattamento live-action di Ghost of Tsushima, sottolineando di voler rendere il film fedele non solo dal punto di vista del cast, ma anche e soprattutto per la sua direzione artistica.

Per questo motivo, Chad Stahenski ha ammesso di voler curare ogni singolo dettaglio della sceneggiatura, che stando alle sue dichiarazioni pare essere molto promettente per i fan dell’esclusiva PlayStation:

«È nella mia lista di cose che non vedo l’ora di poter dirigere. Abbiamo un’ottima sceneggiatura, sto ancora lavorando ad alcuni dei dettagli perché si tratta di una situazione completamente nuova. Chiunque abbia giocato Ghost of Tsushima conosce molto bene il suo stile visivo e quanto sia intricato».

Il regista vuole dunque assicurarsi che l’opera possa riflettere in tutto e per tutto la meravigliosa direzione artistica ammirata nell’omonimo videogioco, non solo per soddisfare gli appassionati ma anche per rendere omaggio alla stessa opera di Sucker Punch.

Sembra dunque evidente che potrebbe volerci ancora un po’ di pazienza per poter scoprire ulteriori dettagli e sviluppi sulla produzione, anche se la fase iniziale appare essere ormai quasi terminata: vi terremo aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori novità.

In precedenza, il regista aveva già rassicurato i fan sulla volontà di realizzare il film «come si deve», consapevole del fatto che non sempre gli adattamenti cinematografici da un videogioco sono andati a buon fine: le sue ultime dichiarazioni sembrano dunque confermare nettamente l’intenzione di rendere omaggio all’avventura di Jin Sakai.

Al momento non sappiamo chi interpreterà lo Spettro, ma c’è già un attore che ha ammesso di volere fortemente la parte di Jin Sakai per il film, dato che ha rivelato essere un grande fan del videogioco.