Game And Watch The Legend of Zelda già in sconto su Amazon! Non perdetevelo!

Vi è piaciuto il Game And Watch Super Mario Bros. e volete radddoppiare con il nuovo Game And Watch dedicato a The Legend Of Zelda? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte del Black Friday 2021, offre la possibilità di avere il Game And Watch The Legend Of Zelda a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Game And Watch: The Legend Of Zelda è un tributo alle console Game and Watch originali degli anni ’80 e contiene al suo interno classici The Legend Of Zelda, Zelda II: The Adventure Of Link, The Legend Of Zelda: Link’s Awakening e a una versione speciale di Vermin che ha Link come protagonista.

Game And Watch: The Legend Of Zelda è dotato di una moderna pulsantiera + e funziona anche da orologio digitale interattivo che vi consente di giocare quando volete mentre Link esplora Hyrule. All’interno della confezione, oltre alla console vera e propria, sarà presente un cavo USB-C per la ricarica del dispositivo.

Solitamente il Game And Watch: The Legend Of Zelda viene proposto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 49,74€, con uno sconto del 17%, pari a un risparmio reale di otre 10€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un vero e proprio oggetto da collezione risparmiando sul suo prezzo di acquisto usuale.

