10 curiosità sulla storica Nintendo 64 (10 di 10)

Il Nintendo 64DD: la periferica quasi fantasma

Il Nintendo 64DD (Disk Drive) fu un'espansione per la console che utilizzava speciali floppy disk magnetici riscrivibili da 64 MB per distribuire giochi e contenuti aggiuntivi. Fu annunciato insieme alla console nel 1996 ma arrivò sul mercato giapponese solo nel dicembre 1999, con un ritardo enorme. Ottenne un successo commerciale minimo: fu pubblicato solo in Giappone, ricevette appena 10 giochi ufficiali e venne dismesso già nel 2001. Nonostante il fallimento commerciale, il 64DD era tecnicamente interessante e avrebbe dovuto supportare servizi online e strumenti creativi come Mario Artist, una serie di programmi per creare contenuti digitali.