10 curiosità sulla storica Nintendo 64 (9 di 10)

GoldenEye 007: il padre degli sparatutto in prima persona su console

GoldenEye 007, sviluppato da Rare e pubblicato nel 1997, è generalmente considerato il titolo che rese popolare il genere degli sparatutto in prima persona (FPS) sulle console domestiche. Prima di quel momento, i giochi FPS erano quasi esclusivamente un fenomeno per PC. Il gioco era basato sul film di James Bond del 1995 e offrì, oltre a una campagna single-player acclamata, una modalità multiplayer locale fino a 4 giocatori in split-screen che divenne leggendaria. Vendette oltre 8 milioni di copie e influenzò profondamente tutti gli sparatutto console successivi, da Halo in poi.