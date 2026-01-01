10 curiosità sulla storica Nintendo 64 (3 di 10)

L'ultimo grande combattente delle cartucce

In un'epoca in cui Sony PlayStation e Sega Saturn avevano già abbracciato il CD-ROM come supporto principale, Nintendo decise controcorrente di continuare a utilizzare le cartucce ROM per il Nintendo 64. Questa scelta aveva vantaggi concreti: tempi di caricamento praticamente nulli e maggiore durabilità fisica. Tuttavia, aveva anche svantaggi significativi: le cartucce erano molto più costose da produrre rispetto ai CD, il che si traduceva in prezzi di vendita più elevati per i giochi e in minore interesse da parte di molti sviluppatori terze parti, che preferirono concentrarsi sulle piattaforme CD.