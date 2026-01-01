10 curiosità sulla storica Nintendo 64 (2 di 10)

Un'eredità duratura: il controller che ha plasmato il futuro

Nonostante il Nintendo 64 abbia venduto circa 33 milioni di unità nel mondo, meno della metà rispetto alla PlayStation di Sony (che ne vendette oltre 100 milioni), la sua influenza sull'industria dei videogiochi è stata incalcolabile. La levetta analogica del suo controller è diventata uno standard universale presente in ogni controller moderno, da quelli Xbox ai DualSense di PlayStation. I suoi giochi di punta hanno definito interi generi e continuano a essere riediti e rimasterizzati ancora oggi. La console è inoltre oggetto di un fiorente mercato del retrogaming: le sue cartucce originali raggiungono spesso prezzi molto elevati nelle aste online, testimonianza di un affetto che non conosce tempo.