SpazioGames Logo
Vai a Cultura POP
Accedi a Xenforo
Solo 388 giochi in tutto il mondo The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il gioco più votato di sempre GoldenEye 007: il padre degli sparatutto in prima persona su console

10 curiosità sulla storica Nintendo 64 (8 di 10)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il gioco più votato di sempre

Uscito nel novembre 1998, The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64 ha ottenuto su Metacritic un punteggio di 99/100, rendendolo per lungo tempo il videogioco con il punteggio più alto mai registrato sul sito. Il gioco introdusse meccaniche rivoluzionarie come il sistema di lock-on dei nemici chiamato 'Z-Targeting', che divenne uno standard nei giochi d'azione 3D. La profondità della sua narrativa, la vastità del mondo esplorabile e la qualità della sua colonna sonora composta da Koji Kondo lo resero un capolavoro assoluto, apprezzato ancora oggi da milioni di giocatori in tutto il mondo.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il gioco più votato di sempre GoldenEye 007: il padre degli sparatutto in prima persona su console Il Nintendo 64DD: la periferica quasi fantasma
+7
Un nome che nasconde un segreto tecnico

Ti potrebbe interessare anche