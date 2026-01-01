The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il gioco più votato di sempre

Uscito nel novembre 1998, The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64 ha ottenuto su Metacritic un punteggio di 99/100, rendendolo per lungo tempo il videogioco con il punteggio più alto mai registrato sul sito. Il gioco introdusse meccaniche rivoluzionarie come il sistema di lock-on dei nemici chiamato 'Z-Targeting', che divenne uno standard nei giochi d'azione 3D. La profondità della sua narrativa, la vastità del mondo esplorabile e la qualità della sua colonna sonora composta da Koji Kondo lo resero un capolavoro assoluto, apprezzato ancora oggi da milioni di giocatori in tutto il mondo.