Solo 388 giochi in tutto il mondo

Durante il suo ciclo di vita, che andò dal 1996 al 2002, il Nintendo 64 ricevette un catalogo relativamente ristretto di soli 388 giochi a livello globale (con variazioni regionali). Questo numero è estremamente basso se confrontato con i circa 1.100 titoli della PlayStation nello stesso periodo. La causa principale fu proprio l'uso delle costose cartucce ROM, che scoraggiò molti sviluppatori e publisher terze parti. Nonostante ciò, la qualità media dei titoli disponibili era molto elevata, con numerose esclusive diventate pietre miliari come The Legend of Zelda: Ocarina of Time, GoldenEye 007 e Mario Kart 64.