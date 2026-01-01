10 curiosità sulla storica Nintendo 64 (6 di 10)

Il progetto segreto 'Reality' con Silicon Graphics

Lo sviluppo dell'hardware del Nintendo 64 fu il frutto di una collaborazione straordinaria tra Nintendo e Silicon Graphics Inc. (SGI), una delle aziende leader nella grafica computerizzata professionale, le cui workstation erano utilizzate per produrre effetti speciali cinematografici come quelli di Jurassic Park. Il chip grafico della console, chiamato RCP (Reality Co-Processor), fu sviluppato congiuntamente e portò in una console domestica tecnologie che fino ad allora erano riservate a macchine professionali costosissime. Il nome in codice del progetto di sviluppo era proprio 'Project Reality'.