10 curiosità sulla storica Nintendo 64 (5 di 10)

Super Mario 64: il gioco che cambiò tutto

Lanciato insieme alla console nel 1996, Super Mario 64 è considerato uno dei videogiochi più influenti della storia. Fu uno dei primissimi titoli a offrire un'esperienza platform completamente in tre dimensioni con libertà di movimento a 360 gradi, stabilendo di fatto il canone del genere per i decenni successivi. Il gioco vendette oltre 11 milioni di copie e ricevette punteggi perfetti da quasi tutte le riviste specializzate. Ancora oggi è studiato nelle accademie di game design come esempio di eccellenza nel level design e nella progettazione dei controlli 3D.