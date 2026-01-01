10 curiosità sulla storica Nintendo 64 (4 di 10)

Il controller rivoluzionario (e controverso)

Il controller del Nintendo 64 fu uno dei più innovativi e discussi della storia dei videogiochi. Introdusse per la prima volta in modo mainstream la levetta analogica centrale (il famoso 'stick' a fungo), che divenne uno standard per tutti i controller moderni. Aveva anche una forma a tre 'corna' molto insolita, pensata per essere impugnata in due modi diversi a seconda del gioco. Al suo interno conteneva persino uno slot per inserire il Rumble Pak (per il feedback aptico) o il Controller Pak (per salvare i dati di gioco). Purtroppo, la levetta analogica era meccanicamente fragile e tendeva a usurarsi rapidamente con l'uso intenso.